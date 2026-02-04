Google закрыла "хак" для просмотра YouTube без рекламы в фоновом режиме

Желание пользователей получить функции YouTube Premium без подписки давно превратилось в неофициальное соревнование с Google. Компания закрывает возможность получения платной функции — опытные пользователи находят обход — Google латает «дыру». И так по кругу.





Одной из самых желанных функций всегда было фоновое воспроизведение видео, доступное только подписчикам Premium. В течение длительного времени пользователи бесплатной версии сервиса обходили ограничения с помощью сторонних браузеров и расширений, заставляя YouTube работать в фоне.

Похоже, что этот этап завершился. Google закрыла лазейку, которая позволяла фоновое воспроизведение в мобильных браузерах вроде Brave или Microsoft Edge. Теперь, если попытаться воспроизводить видео в фоне, YouTube останавливает его сразу после выхода из браузера или выключения экрана смартфона.

Более того, ограничение, вероятно, коснулось всех пользователей, включая подписчиков YouTube Premium. Похоже, Google настолько жестко подошла к закрытию лазейки, что выключила фоновое воспроизведение во внешних браузерах независимо от типа подписки.





Например, даже при активной подписке YouTube Premium, при открытии видео в Safari на iPhone воспроизведение останавливается сразу после перехода на главный экран. В то же время все еще существует частичный обход: если выключить экран во время просмотра видео в Safari, воспроизведение прекращается, но элементы управления YouTube появляются на экране блокировки. Оттуда видео можно восстановить — и оно продолжает играть даже вне браузера.

Впрочем, этот способ работает только в Safari и вряд ли станет полезным для большинства подписчиков, которые обычно пользуются официальным приложением YouTube.

Google подтвердил изменения в комментарии для GSMArena:

«Фоновое воспроизведение — это функция, предназначенная исключительно для участников YouTube Premium. Хотя некоторые пользователи без подписки ранее могли получать доступ к ней через мобильные веб-браузеры при определенных сценариях, мы обновили работу сервиса, чтобы обеспечить согласованный опыт на всех наших платформах».

Таким образом, Google сделала свой ход в давнем противостоянии с технически подкованными пользователями. Но учитывая историю этого «соревнования», вряд ли на этом все закончится.

Напомним, что в Украине подписка YouTube Premium доступна по цене от 99 грн/месяц в индивидуальном плане и за 149 грн/месяц для семьи (с ограничением до 5 человек). Для студентов доступна льготная подписка за 59 грн/месяц. Из минусов в премиальной подписке то, что кое-где YouTube начал следовать примеру Netflix и блокировать семейный тариф пользователям, которые не живут вместе.

Источник: neowin