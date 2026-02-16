tradfi
Новости Софт 16.02.2026 comment views icon

YouTube закрыл комментарии и описания видео для людей с блокировщиками рекламы

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

YouTube закрив коментарі та описи відео для людей із блокувальниками реклами

Сервис YouTube снова ужесточает борьбу с блокировкой рекламы. Пользователи массово сообщают, что на видеоплатформе исчезают комментарии под видео. Вместо них отображается сообщение: «Comments are turned off» («Комментарии выключены»). Проблема затрагивает широкий спектр роликов, десятки пользователей подтверждают ее на Reddit и в других соцсетях.


Жалобы указывают, что ограничение связано не только с отображением комментариев. Некоторые пользователи также не видят описаний под видео. Что интересно, такая ситуация касается даже части подписчиков YouTube Premium, которые используют блокировщики рекламы, что вызывает дополнительное раздражение.

По словам пользователей, общим фактором в большинстве случаев является активный блокировщик рекламы. После его отключения комментарии возвращаются. Это прямо указывает на то, что платформа намеренно ограничивает функциональность для тех, кто пытается просматривать видео без рекламы, не оплачивая подписку. Сообщения о подобных сбоях поступают и от пользователей браузеров со встроенными блокировщиками рекламы и трекеров, в частности Brave.

Это не первая волна давления на блокировщиками рекламы. Ранее YouTube уже выводил предупреждения с требованием отключить блокировку рекламы, а также ограничивал доступ к платформе через отдельные браузеры со встроенными механизмами фильтрации рекламы. Кроме того, сервис закрывал лазейки для фонового воспроизведения без оформления Premium.


Фактически YouTube постепенно повышает ставки: либо пользователь соглашается на просмотр рекламы, либо оформляет подписку. В противном случае часть функций может работать некорректно или быть недоступной.

Просмотры YouTube на ПК упали на 50%: блокировщики рекламы под подозрением

Источник: androidauthority

Популярные новости

arrow left
arrow right
Google подтвердила баг Pixel с записанными сообщениями, слышимыми на другой стороне, но не для всех аппаратов
AirDrop для всех: Google расширит обмен файлами с iPhone на "многие" Android-смартфоны
В Google Translate нашли "скрытого" чатбота: он мечтает сбежать с ПК на свежий воздух
Google раскрыла дату смерти Chrome OS и близкий релиз "Android для ПК"
Google представила новый ИИ для перевода: 3 модели, поддержка 55 языков и запуск на смартфоне
Первый взгляд на Siri 2.0? В Gemini появился режим "Персональный интеллект", где ИИ знает о вас все
YouTube запустил автоматический дубляж для всех: 27 языков и функции Lip Sync и "Экспрессивная речь"
Google закрыла "хак" для просмотра YouTube без рекламы в фоновом режиме
Количество просмотров криптоконтента на YouTube упало до самого низкого уровня за 5 лет
Концерт отменён из-за Google AI Overviews: ИИ ошибочно обвинил исполнителя в преступлении
Много скриншотов Android 17: главный экран и меню настроек
Google Pixel 10a: официальный рендер, цена и дата выхода
В развитых странах ИИ используют вдвое меньше: 40% людей в США против 84% в Нигерии
YouTube тестирует платное изменение скорости видео
Apple снова лидер рынка смартфонов: компания обогнала Samsung в 2025 году
Google Meet получил "живой" перевод в приложениях на Android и iOS
Google выпустила первую бету Android 17: что нового?
Больше Liquid Glass: Google добавит в Android 17 дизайн "жидкого стекла" из iOS 26
Альтернатива Zoom и Google Meet: WhatsApp начал принимать видеозвонки в веб-версии
Google обновляет дизайн голосового поиска на Android
20% инженеров ИИ, нанятых Google в 2025 году, уже работали в компании
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить