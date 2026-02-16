YouTube закрыл комментарии и описания видео для людей с блокировщиками рекламы

Сервис YouTube снова ужесточает борьбу с блокировкой рекламы. Пользователи массово сообщают, что на видеоплатформе исчезают комментарии под видео. Вместо них отображается сообщение: «Comments are turned off» («Комментарии выключены»). Проблема затрагивает широкий спектр роликов, десятки пользователей подтверждают ее на Reddit и в других соцсетях.





Жалобы указывают, что ограничение связано не только с отображением комментариев. Некоторые пользователи также не видят описаний под видео. Что интересно, такая ситуация касается даже части подписчиков YouTube Premium, которые используют блокировщики рекламы, что вызывает дополнительное раздражение.

По словам пользователей, общим фактором в большинстве случаев является активный блокировщик рекламы. После его отключения комментарии возвращаются. Это прямо указывает на то, что платформа намеренно ограничивает функциональность для тех, кто пытается просматривать видео без рекламы, не оплачивая подписку. Сообщения о подобных сбоях поступают и от пользователей браузеров со встроенными блокировщиками рекламы и трекеров, в частности Brave.

Это не первая волна давления на блокировщиками рекламы. Ранее YouTube уже выводил предупреждения с требованием отключить блокировку рекламы, а также ограничивал доступ к платформе через отдельные браузеры со встроенными механизмами фильтрации рекламы. Кроме того, сервис закрывал лазейки для фонового воспроизведения без оформления Premium.





Фактически YouTube постепенно повышает ставки: либо пользователь соглашается на просмотр рекламы, либо оформляет подписку. В противном случае часть функций может работать некорректно или быть недоступной.

Источник: androidauthority