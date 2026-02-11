YouTube Music добавил ИИ-генератор плейлистов: как включить на Android и iOS

Google объявила, что YouTube Music добавляет новую функцию «AI Playlist», которая позволяет пользователям создавать новые плейлисты с помощью текстовых подсказок, но она доступна только для подписчиков Premium.





Функция «AI Playlist», которая уже начинает разворачиваться в YouTube Music, является довольно простой идеей. Пользователи могут написать подсказку, чтобы превратить «идею, настроение или жанр» в курируемый плейлист. Это довольно открытый по возможностям инструмент, который также звучит почти так же, как недавняя функция Spotify — «Prompted Playlist».

Google объясняет, как пользоваться этой функцией:

На Android и iOS нажмите кнопку «New» на вкладке Library в YouTube Music

Выберите «Список воспроизведения ИИ»

Воспользуйтесь голосом или текстом, чтобы объяснить, какую музыку вы хотели бы видеть в своем плейлисте

«AI Playlist» в YouTube Music также упоминается на странице поддержки, но без каких-либо дополнительных деталей относительно того, сколько песен функция должна добавлять в плейлист, можно ли его редактировать после создания, а также других подробностей. Версия Spotify позволяет пользователям регулярно обновлять плейлист, а также редактировать подсказку после первоначальной генерации.





В целом, YouTube Music активно развивает ИИ-функции на фоне роста сервиса: по данным Google, платформа уже превысила 100 млн подписчиков (включая пробные подписки). Это делает YouTube Music одним из ключевых игроков в конкуренции со Spotify и Apple Music, особенно в сегменте персонализированного прослушивания, где алгоритмические рекомендации непосредственно влияют на время, которое пользователь проводит в приложении.

Ранее запущенная функция «AI Radio» стала для Google своеобразной тестовой площадкой: она автоматически формирует непрерывные радиостанции на основе одного исполнителя, трека или настроения, адаптируя подборку в реальном времени в зависимости от действий пользователя. Именно этот подход — динамическая генерация вместо статических плейлистов — вероятно лег в основу «AI Playlist», но в формате, где пользователь получает больший контроль через текстовый запрос.

В соцсетях относятся к внедрению ИИ в YouTube по-разному. Отзывы — от одобрительных к резко негативным.

«Этот год обновлений полностью уничтожил алгоритм автовоспроизведения/»миксов»… Почти каждый второй трек в очереди автовоспроизведения — это ИИ-сгенерированный хлам (слоп)», — пожаловался реддитор с ником GrammmyNorma.

Впрочем, тренд на текстовую взаимодействие с музыкальными сервисами быстро набирает обороты: крупные платформы экспериментируют с ИИ не только для рекомендаций, но и для снижения порога входа — когда вместо ручного поиска или долгой настройки достаточно короткого описания вроде настроения или ситуации. Для YouTube Music это также способ глубже интегрировать ИИ в свой экосистемный подход, где рекомендации, радио и плейлисты постепенно сливаются в единый персонализированный опыт.

Источник: 9to5google.com