В застосунку «Київ Цифровий» можна отримувати сповіщення про штрафи за порушення ПДР та відразу сплачувати їх





Завтра КП «ГІОЦ» запустить новий функціонал для водіїв у застосунку міських сервісів «Київ Цифровий», завдяки якому за номером автівки можна буде отримувати сповіщення про штрафи за порушення ПДР та відразу сплачувати їх у смартфоні.

Щоб скористатися сервісом, потрібно буде завантажити останню версію застосунку «Київ Цифровий» для iOS чи Android. Якщо додати дані своєї автівки в застосунок та увімкнути сповіщення про штрафи у профілі користувача, послуга відразу стане доступною. Квитанції за сплачені штрафи також зберігатимуться в застосунку. Водій зможе завантажити їх у смартфон, щоб підтвердження сплати завжди було під рукою.

«За номером автівки можна буде легко перевірити наявність заборгованостей, миттєво перерахувати сплату та слідкувати за статусом штрафів», – зазначають розробники.

Зазначимо, що «Київ Цифровий» – це застосунок, розроблений командою КП «ГІОЦ», що об’єднав головні міські сервіси. Для містян і гостей Києва вже доступні: поповнення транспортної карти, QR-квитки у смартфоні, сповіщення про ремонтні роботи від комунальних служб, оплата паркування та штрафів, повернення евакуйованої автівки без черг.

Нагадаємо, що попередня версія застосунку міських сервісів Kyiv Smart City несподівано припинила роботу 5 січня 2021 року, а всі доступні користувачам сервіси перенесли до нового застосунку «Київ Цифровий».

Джерело: КМДА