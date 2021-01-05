Kyiv Smart City «умер» без предупреждения — Kyiv Smart Card и другие сервисы перенесли в новое приложение «Київ Цифровий»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Мобильное приложение Kyiv Smart City для доступа ко всем электронным сервисам города сегодня внезапно прекратило работу, после чего пользователей оповестили, что все сервисы, включая многострадальный Kyiv Smart Card, запуск которого опять перенесли на полгода, теперь доступны в новом приложении под названием «Київ Цифровий», обратило внимание издание «Хмарочос».

На страничке Kyiv Smart City в Facebook пользователи в течение нескольких дней жаловались на то, что не могут пополнить транспортную карту, а администраторы рекомендовали обратиться в службу технической поддержки электронного билета.

И вот сейчас стало известно, что для работы с Kyiv Smart Card им необходимо установить новое приложение «Київ Цифровий».

В комментарии «Хмарочосу» команда разработчиков Kyiv Smart City сообщила, что узнала о прекращении работы приложения из новостей.

«Для нас это стало такой же неожиданностью, как и для всех киевлян. Мы тоже узнали об этом из новостей. Наша команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения «Київ Цифровий», но мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними. Не лишним будет сказать, что ни в какую даль под музыку мы не отправлялись. Команда Smart City продолжает разрабатывать новые и улучшать уже запущены сервисы не только для Киева, но и для всех городов Украины». Из официального комментария разработчиков Kyiv Smart City

После установки данные о всех поездках и QR-билеты должны автоматически подтянуться в новое приложение. Авторизоваться в системе можно по номеру телефона, после чего приложение предложит отсканировать штрихкод Kyiv Smart Card или ввести номер вручную, а также ввести четырехзначный пинкод, расположенный справа от штрихкода.

Во время установки «Київ Цифровий» предупреждает об отключении Apple Wallet — ранее из-за одновременного срабатывания обеих программ владельцы iPhone испытывали трудности при валидации билета с помощью смартфона.