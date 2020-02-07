VAIO перевела свои ультракомпактные бизнес-ноутбуки SX12 и SX14 на процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-U)

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания VAIO, принадлежащая Japan Industrial Partners, представила обновленные мобильные ПК SX12 и SX14 премиального класса, ориентированные на бизнес-пользователей. Обновленные модели получили современные процессоры Intel Core 10-го поколения, сохранив при этом компактные габариты, малый вес и прочие преимущества серии (читай: обилие различных портов).

Меньшая модель VAIO SX12 оснащается экраном диагональю 12,5 дюйма и весит 0,89 кг (толщина корпуса — 14,9 мм), а большая располагает экраном диагональю 14 дюймов и весит 1,05 кг (толщина корпуса — те же 14,9 мм). В обоих случаях тип матрицы — IPS без сенсорного слоя, разрешение — 1920х1080 пикселей для VAIO SX12, тогда как в случае VAIO SX14 предлагается еще вариант Ultra HD 4K (3840х2160 пикселей).

Как отмечалось выше, обе модели построены на платформе Intel Core 10-го поколения (семейство Comet Lake-U): базовые версии оснащаются CPU Core i5-10210U (4/8, 1,6-3,9-4,2 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3), в топовых — Core i7-10710U (6/12, 1,1-3,9-4,7 ГГц, 12 МБ кэш-памяти L3). Графика только интегрированная — Intel UHD. Объем оперативной памяти составляет 8-16 ГБ, объем PCIe-накопителя — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Таким образом, VAIO SX12 — один из самых легких шестиядерных ноутбуков в своем классе.

Отдельно VAIO выделяет фирменную технологию TruePerformance, которая позволяет процессорам Intel дольше удерживать максимально возможные частоты за счет качественного охлаждения и большего лимита мощности.

Из прочих особенностей можно отметить сканер отпечатков пальцев и устойчивое к затиранию символов покрытие на кнопках клавиатуры.

Набор портов — сильная сторона VAIO SX12 и SX14. Их тут целых девять штук: три полноразмерых порта USB, USB-C, HDMI, RJ45, слот для карт SD, разъем для наушников и даже VGA. А вот касательно автономности точных данных нет, но должно быть не меньше, чем у прошлого поколения (8 часов).

Цены на SX12 стартуют от $1 199 и достигают $2 199 за лимитированную версию в красном цвете, а за SX14 просят от $1 199 до $2 299. Ноутбуки уже доступны VAIO SX12 и SX14 для покупки в официальном онлай-магазине компании, причем более доступные конфигурации уже распроданы.

Источник: VAIO (2)