VAIO SX12 — когда в компактном и легком ноутбуке есть широкий набор портов

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Компания VAIO, принадлежащая Japan Industrial Partners, добавила в свой ассортимент новый ноутбук SX12. Это стильный компактный ноутбук премиального класса, ориентированный на бизнес-пользователей. Новинка выделяется в первую очередь дизайном, а точнее тем, что сочетает компактный и легкий корпус с обилием разнообразных разъемов, что сейчас встречается крайне редко.

Новинка является продолжателями идей, заложенных в 11,6-дюймовой модели S11, ранее побывавшей у нас на обзоре. При этом VAIO SX12 отличается более эффективной конструкцией, прелагая экран Full HD большей диагонали (12,5 дюйма) и увеличенные колпачки клавиш в корпусе примерно такого же размера. Высвободить дополнительное пространство без ущерба компактности удалось за счет сокращения ширины рамок и иного расположения клавиатуры, которая теперь простирается почти до нижней части экрана. Размеры VAIO SX12 составляют 287,8х203,3х18 мм при массе 897 г.

Что касается богатого набора портов, о котором упоминалось в самом начале, здесь есть три полноразмерых порта USB-A, USB-C для зарядки, HDMI, RJ45, разъем для наушников, слот для карт SD и даже VGA! В общем есть все, чтобы можно было обойтись без дополнительных адаптеров.

Сердцем VAIO SX12 служат процессоры Intel, начиная с Celeron 4205U и заканчивая Core i7-8565U. Оперативной памяти предусмотрено от 4 до 16 ГБ. Для хранения данных имеется SSD с интерфейсом PCIe объемом от 128 ГБ до 1 ТБ.

Из прочих особенностей можно отметить сканер отпечатков пальцев и устойчивое к затиранию символов покрытие на кнопках клавиатуры.

В продажу на домашнем рынке Японии ноутбук VAIO SX12 поступит уже на этой неделе, стоимость варьируется в пределах от $1 100 до $2 000 в зависимости от конфигурации.

Что же, моделью SX12 компания VAIO доказала, что можно выпускать компактные и легкие ноутбуки, не жертвуя портами. Теперь осталось дождаться возрождения знаменитой линейки VAIO P.

Источник: The Verge