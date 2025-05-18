Новости Кино 18.05.2025 в 21:23 comment views icon

«Ведьмак» от Netflix: Дикая охота вернется в финальном сезоне

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Андрій Русанов

Автор сайта

«Ведьмак» от Netflix: Дикая охота вернется в финальном сезоне

Дикая охота вернется в последнем 5 сезоне «Ведьмака», чтобы продолжить историю 2 сезона. Ее история в сериале очень отличается от книг, поэтому возвращение будет непредсказуемым.

Эту деталь узнал сайт Redanian Intelligence, который поставляет инсайдерские новости из мира «Ведьмака» и не только. Трудно спрогнозировать, как именно закончится история Дикой охоты. В книгах Эредин был командиром кавалерии короля Оберона в параллельном мире эльфов, Aen Elle. Цири попадает туда благодаря своим уникальным силам и остается там некоторое время, прежде чем сбежать. Эредин охотится на нее из-за ее силы путешествовать между мирами.

Netflix до неузнаваемости изменил книжный лор, в частности в мини-сериале «Ведьмак: Кровное происхождение». В нем Эредин является капитаном королевской гвардии, но не в параллельном мире, а в том самом, 1200 лет назад. Из-за Сведения сфер Эредин попал в безлюдный мир, и теперь он преследует Цири, вероятно, чтобы вернуться домой, к своему возлюбленному Брайану.

«Відьмак» від Netflix: Дикий гін повернеться у фінальному сезоні
Эредин и Брайан в сериале «Ведьмак: Кровное происхождение» / Netflix

Поскольку мир Aen Elle и король Оберон отсутствуют в версии Netflix, значительная часть «Владычицы озера» Анджея Сапковского не вписывается в эту адаптацию и требует какой-то замены, то есть может появиться много оригинального контента, содержание которого пока не раскрыто.

Четвертый сезон «Ведьмака» сейчас находится на стадии постпродакшна, он выйдет в этом году. ITC.ua писал о завершении его съемок среди живописных пейзажей Южной Африки, удивительно напоминающих Туссент. Пятый сезон завершит сериал Netflix.

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