Vega начинает внедрять интернет-доступ на скорости до 1 Гбит/с на базе технологии GPON

Телекоммуникационный оператор Vega начал подключение клиентов к интернету на скорости до 1 Гбит/с. Отмечается, что при строительстве новых интернет-зон используется технология GPON, которая станет основой дальнейшей модернизации сетей Vega.

Для пилота телеком-оператор выбрал участки в центре Киева и Одессы. Здесь расположены медные сети компании, к которой клиенты подключены по технологии ADSL. Замена существующих коммуникаций на оптоволокно позволит увеличить скорость подключения к интернету в 40 раз. При этом стоимость услуги будет аналогична стандартной цене на подключение к интернету на скорости до 100 Мбит/с. При этом стоимость перевода одного клиента с устаревшей технологии на новую составляет около $70.

Технология GPON обладает рядом преимуществ, среди которых скорость передачи данных до 1 Гбит/с, высокая безопасность благодаря шифрованию данных, стабильность и устойчивость. В дальнейшем имеется возможность увеличить скорость передачи данных до 10 Гбит/с и выше. Для этого достаточно будет заменить пользовательское оборудование. Кроме того, данная технология позволяет предлагать интернет-доступ, телевидение, телефонию, видеонаблюдение, управление «Умным домом» и т.д. при подключении к одному роутеру.