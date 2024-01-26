Вертолет NASA Ingenuity повредил лопасть и больше не взлетит над Марсом. Он выполнил 72 полета за 3 года

После трех лет службы вертолет NASA Ingenuity в последний раз совершил полет на Марсе. Во время своего 72-го полета, Ingenuity перестал выходить на связь с марсоходом Perseverance. Позже NASA возобновило связь с вертолетом, и выяснилось, что по крайней мере одна из углеродно-волоконных лопастей Ingenuity была повреждена во время посадки 18 января. Вертолет стоит вертикально и все еще находится на связи с наземными диспетчерами, но он больше не способен летать.

Ingenuity значительно превысил плановый срок эксплуатации. NASA готовила вертолет для совершения до пяти тестовых полетов в течение 30 дней. Но он оставался в эксплуатации более трех лет. Ingenuity пролетел в 14 раз дальше, чем предполагалось изначально, а его общее время полета составило более двух часов.

Историческое путешествие Ingenuity, первого летательного аппарата на другой планете, завершилось. Этот замечательный вертолет пролетел выше и дальше, чем мы могли представить, и помог NASA сделать невозможное возможным, то, что мы делаем лучше всего. Благодаря таким миссиям, как Ingenuity, NASA прокладывает путь для будущих полетов в Солнечной системе и более разумных и безопасных исследований Марса и не только. — заявление администратора НАСА Билла Нельсона.

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18 января команда Ingenuity запланировала короткий вертикальный полет, чтобы определить местонахождение вертолета после того, как ему пришлось совершить экстренную посадку во время предыдущего полета. Вертолет набрал высоту 12 м и завис на 4,5 секунды, после чего начал снижаться со скоростью 1 м в секунду. Однако он потерял связь с Perseverance, когда был на высоте около метра над поверхностью.

Непонятно, как лопасть ротора получила повреждения. NASA выясняет, не ударилась ли она об поверхность. Perseverance слишком далеко, чтобы рассмотреть Ingenuity. Собственная камера вертолета зафиксировала повреждения на тени лопасти ротора.

Выносливый вертолет пережил 3 года в сложной окружающей среде, нерабочий сенсор, пылевые бури (после которых смог очиститься) и зиму на Марсе. Команда Ingenuity завершит эксплуатацию вертолета после проведения финальных испытаний и загрузки последних данных и изображений из его памяти.

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