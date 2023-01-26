Viber в Украине в 2022 году: чтение каналов и сообществ выросло на 70,5%, количество звонков – на 44%, пик звонков и сообщений – 24 февраля

Компания Rakuten Viber поделилась итогами использования мессенджера Viber в 2022 году в Украине. Отмечается, что украинцы всё больше используют приложение для общения и чтения каналов или сообществ.

Длительность звонков украинцев через Viber в 2022 году составила 48,1 млрд минут. Это на 44% больше, чем в прошлом 2021 году. Количество сообщений, отправленных украинцами через Viber, осталось на рекордном уровне 2021 года – около 97,5 млрд. Это с учетом того факта, что из-за войны многие пользователи выехали за пределы Украины и переключились на иностранные номера.

Топ-3 стран (кроме Украины), где находились пользователи Viber с украинскими телефонными номерами в конце 2022 года:

Польша Германия Чехия

В день начала полномасштабного российского наступления – 24 февраля 2022 года – через Viber было совершено больше звонков и отправлено больше сообщений, чем в любой другой день года. В этот день украинцы позвонили по телефону друг другу 53 млн раз и отправили 547 млн сообщений. На втором месте по пику использования приложения – 25 февраля, на третьем – 31 декабря.

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В 2022 году украинцы активно поздравляли друг друга с Днём Независимости и Днём защитников и защитниц Украины. 24 августа пользователи Viber отправили друг другу на 27% больше сообщений, а 14 октября – на 18,6% больше сообщений по сравнению с прошлым 2021 годом.

Отмечается, что в 2022 году значительно выросло чтение каналов и сообществ в Viber. В течение года количество сообщений, которое пользователи прочитали в каналах и сообществах, выросло на 70,5% по сравнению с 2021 годом. Период наиболее активного чтения сообщений в каналах и сообществах – конец февраля и март.

Топовые каналы, которые росли быстрее всего в 2022 году в Viber (набирали больше подписчиков в течение первых месяцев после создания), – Канал Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины и канал Владимира Зеленского.