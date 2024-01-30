Viber запускает бизнес-звонки в Украине

Компания Rakuten Viber сообщила о запуске бизнес-звонков в Украине. Это новый инструмент для общения между компаниями и их клиентами в приложении. Благодаря ему бренды получают новый канал для контакта с клиентами. В то же время пользователи смогут бесплатно звонить по стационарным и коротким номерам компаний в приложении Viber откуда угодно, где есть интернет.

В Viber отмечают, что бизнес-звонки в приложении становятся логическим дополнением к имеющимся бизнес-сообщениям. Благодаря новому инструменту клиенты сами смогут выбирать канал, по которому они хотят связаться с брендом. Компании в свою очередь получают новый инструмент для эффективной обработки запросов клиентов, что в конечном счете улучшает взаимодействие с клиентами. Главное, чтобы новая функция не превратилась в новый канал надоедливой рекламы, как случилось с текстовыми рассылками.

Функция звонка в чате позволяет клиентам звонить компаниям прямо в приложении Viber, где они получают специальное предложение от бренда, новое сообщение о времени доставки или наличии товара. При этом повышается конверсия, клиентские запросы рассматриваются быстрее, бренды получают возможность предложить дополнительные услуги и товары в соответствии с потребностями клиента сразу во время разговора. Новая функция будет полезна для обслуживания клиентов, звонящих из-за границы, например, для общения с собственным банком из-за границы или гостиницы в другой стране.

Некоторые компании уже подключили бизнес-звонки с помощью официальных партнеров Rakuten Viber. Среди них – «Ощадбанк», сеть аптек «Бажаємо Здоров’я» и другие.

Все бизнес-звонки будут бесплатными для пользователей Viber, независимо от их местоположения. Компании смогут подключить для звонков в Viber свой обычный номер колл-центра или назначить новый.

Подробнее о бизнес-звонках в Viber – на странице.