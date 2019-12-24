Акции Tesla выросли до исторического максимума — $420. Именно по такой цене Маск грозился выкупить ценные бумаги в том самом твите





Американский производитель электромобилей Tesla на подъеме, основной автомобильный бизнес вместе с энергетическим направлением демонстрируют устойчивый рост и на данный момент нет никаких очевидных угроз бизнесу компании. С учетом этого рост стоимости акций совсем не удивляет и представляется вполне закономерным явлением, особенно заметно ценные бумаги Tesla подросли в цене с октября после знакового для Tesla квартала. И вот 23 декабря стоимость акций Tesla на бирже NASDAQ достигла рекордного значения на момент закрытия за всю историю торгов — $419,22 за одну ценную бумагу, что на 3,36% больше, чем на момент предыдущего закрытия биржи.

При этом в течение небольшого периода времени на торгах цена одной акции компании достигала $422,01. Рубеж в $420 имеет для Tesla особенное значение. Именно эту цену основатель и глава Tesla указывал в том самом скандальном твите о превращении Tesla из публичной компании в частную путем выкупа всех находящихся в свободном обращении акции. До объявления они торговались примерно по $350, но затем резко подскочили, а бирже пришлось остановить торги. Тот твит, как известно, буквально обошелся Маску очень дорого и стал самым дорогим в истории — за него предприниматель заплатил должностью председателя совета директоров в Tesla и еще $40 млн штрафа по иску регулятора. Почему Илон Маск передумал насчет приватизации Tesla можно почитать здесь.

Whoa … the stock is so high lol — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2019

Что интересно, за время с момента твита Маска курс акций Tesla также достиг самого минимального значения за трехлетний срок — в июне 2019 года стоимость одной ценной бумаги компании опустилась до $177 (да, те, кто тогда купил акции, не прогадали).

Динамика изменения стоимости акций Tesla с момента выхода на биржу в июне 2010 года.

Представленный месяц назад футуристический пикап Tesla Cybertruck, являющийся последним анонсированный авто компании, до сих пор держится среди самых обсуждаемых тем. Ранее Маск подтвердил, что Tesla Cybertruck — это последняя новинка в планах производителя. То есть, свой следующий автомобиль, каким бы он не был, компания представит еще не скоро. Но в следующем году нас ждет немало анонсов новых технологий, причем большая часть из них будут «неожиданными». Вполне вероятно, что в обозримом будущем стоимость акций Tesla продолжит расти. С большим нетерпением ждем оглашения финансовых результатов заключительного квартала и всего года (полный отчет опубликуют в 20-х числах января), выпуска новой Model 3 с аккумулятором на 100 кВт•ч, компактного кроссовера Model Y, равно как и тягача Tesla Semi и спорткара Tesla Roadster 2, начала строительства европейской Gigafactory 4, ну и про запуск фирменного сервиса роботакси Tesla Network тоже не забываем.

Да, учитывая, что до конца 2019 года осталась неделя, можно констатировать, что Маск в очередной раз всех обманул. Еще в начале года он обещал, что до конца года все автомобили Tesla на новой платформе с продвинутым автопилотом Full Self-Driving начнут распознавать разметку и сигналы светофора, благодаря чему смогут автоматически перемещаться не только по скоростным автомагистралям за городом, но и по дорогам в пределах города.