Акции Tesla выросли до исторического максимума — $420. Именно по такой цене Маск грозился выкупить ценные бумаги в том самом твите

Американский производитель электромобилей Tesla на подъеме, основной автомобильный бизнес вместе с энергетическим направлением демонстрируют устойчивый рост и на данный момент нет никаких очевидных угроз бизнесу компании. С учетом этого рост стоимости акций совсем не удивляет и представляется вполне закономерным явлением, особенно заметно ценные бумаги Tesla подросли в цене с октября после знакового для Tesla квартала. И вот 23 декабря стоимость акций Tesla на бирже NASDAQ достигла рекордного значения на момент закрытия за всю историю торгов — $419,22 за одну ценную бумагу, что на 3,36% больше, чем на момент предыдущего закрытия биржи.

При этом в течение небольшого периода времени на торгах цена одной акции компании достигала $422,01. Рубеж в $420 имеет для Tesla особенное значение. Именно эту цену основатель и глава Tesla указывал в том самом скандальном твите о превращении Tesla из публичной компании в частную путем выкупа всех находящихся в свободном обращении акции. До объявления они торговались примерно по $350, но затем резко подскочили, а бирже пришлось остановить торги. Тот твит, как известно, буквально обошелся Маску очень дорого и стал самым дорогим в истории — за него предприниматель заплатил должностью председателя совета директоров в Tesla и еще $40 млн штрафа по иску регулятора. Почему Илон Маск передумал насчет приватизации Tesla можно почитать здесь.

Whoa … the stock is so high lol

— Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2019