Видеочипы AMD на базе архитектуры Navi получат многочиповую компоновку и появятся в 3 квартале 2018 года

Как сообщает ресурс Techpowerup, компания AMD ускоряет разработку и запуск своей новой графической архитектуры под кодовым названием Navi. Это будет первое решение компании, основанное на 7-нанометровом технологическом процессе. Готовые видеокарты на базе GPU первой имплементации Navi могут быть выпущены к третьему кварталу 2018 года.

В рамках архитектуры Navi будет реализовано несколько усовершенствований. Одним из них станет повышение показателя IPC (instruction per clock – количество команд, выполняемых за один такт) за счёт увеличения количества вычислительных блоков. Также AMD внедрит несколько технологий виртуализации памяти и GPU.

Кроме того, планируется реализовать модульную архитектуру MCM (multi-chip module), когда в одной упаковке располагаются несколько отдельных кристаллов GPU с собственными пакетами памяти HBM. Это позволит создавать высокопроизводительные графические решения. Для организации связи между отдельными модулями GPU может использоваться высокоскоростное соединение InfinityFabric, а специальный контроллер ввода-вывода будет отвечать за связь всего многочипового модуля MCM с хост-компьютером.

Также сообщается, что ещё до выхода архитектуры Navi компания AMD, вероятно, представит обновление нынешней архитектуры Vega на базе доработанного 14-нанометрового технологического процесса. Но в данном случае прирост производительности будет обеспечен, в основном, более высокими рабочими частотами.

Источник: Techpowerup