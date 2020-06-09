Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 засветилась на «живых» фотографиях и рендерах, она получила новый необычный дизайн





В интернете появились фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080. Судя по всему, на снимках запечатлён прототип или инженерный образец. Тем не менее, фотографии и появившиеся позже рендеры позволяют оценить изменения в дизайне, которые предлагают инженеры NVIDIA.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 имеет конструкцию с двумя вентиляторами и большим радиатором, который в дальнейшем может быть скрыт под кожухом. При этом вентиляторы расположены на противоположных сторонах карты и направляют воздух в различных направлениях. Устройство получило печатную плату необычной формы. Такая V-образная форма позволила расположить вентилятор ближе к графическому процессору. Сам GPU, как ожидается, основан на архитектуре Ampere.

Фотографии не позволяют увидеть коннекторы дополнительного питания. Вероятно, они смещены на боковую грань, как в устройствах серии Quadro. Однако можно рассмотреть новую версию коннектора NVLink, который расположен рядом с пластиной ввода-вывода.

Следует отметить, что запечатлённый образец ещё не прошёл сертификацию электромагнитной совместимости (EMC), так что перед нами не окончательный вариант, и к моменту анонса видеокарты дизайн может немного измениться. Как ожидается, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 может быть официально представлена в ближайшие 2-3 месяца.

Источник: videocardz 1, 2