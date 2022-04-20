Видеокарты Nvidia и AMD снова появились в продаже. Цены с января упали на 30%

В течение последних двух лет раздобыть производительные видеокарты AMD Radeon и Nvidia RTX было непросто. Спекулянтам удавалось продавать графические процессоры вдвое, а то и втрое дороже рекомендованной розничной цены. Похоже, что дефицит видеокарт почти подошел к концу.

В январе 2022 года многие сайты, в том числе Tom’s Hardware, сообщили, что цены наконец-то начали падать: в среднем на 30% в течение трех месяцев. На eBay самые популярные видеокарты продаются всего на 200–300 долларов выше рекомендованной розничной цены. А подержанные Nvidia RTX 3080 Ti или AMD RX 6900 XT в настоящее время продаются сейчас по гораздно более низкой стоимости, чем это было в прошлом году.

Важно и то, что некоторые видеокарты фактически остаются в наличии у розничных продавцов, чего не было довольно давно. Такие ритейлеры, как Central Computers, часто продавали GPU только в сборке с ПК, но теперь видеокарты доступны отдельно. GameStop продает Radeon RX 6600 всего на 10 долларов дороже рекомендованной производителем розничной цены. И эти видеокарты до сих пор есть в наличии. Newegg предлагает RTX 3080 Ti также лишь на 10 долларов дороже рекомендованной производителем розничной цены.

У Asus в магазине есть RTX 3070 Ti, которая лишь на 100 долларов выше рекомендованной производителем розничной цены.

По данным The Verge, минимальная цена Nvidia RTX 3060 Ti упала примерно до 580 долларов, 3070 Ti — до 700 долларов, а 3080 — примерно до 1000 долларов в розницу.

В Германии розничные цены упали на 12-19% по сравнению с рекомендованной производителем розничной ценой.

«Мгновенная скидка» от EVGA позволяет приобрести RTX 3080 на 12 ГБ не дороже 1000 долларов.

На eBay только две видеокарты — RTX 3070 и 3060 Ti — продаются в среднем более чем в 1,5 раза дороже рекомендованной розничной цены. Зато количество графических процессоров на вторичном рынке с марта сократилось более чем наполовину, что говорит о том, что они стали менее привлекательными для спекулянтов.

Sony PlayStation 5 по-прежнему сохраняет свою стоимость на eBay и продается в среднем по 703 доллара за модель с дисководом, что все еще в 1,4 раза дороже рекомендованной розничной цены. А розничная цена Xbox Series X от Microsoft за тот же период упала на 20% (до 547 долларов, что всего на 48 долларов больше рекомендованной производителем). Xbox Series S доступна за 299 долларов.