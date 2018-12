Видеотрансляция: Первый запуск ракеты SpaceX Falcon 9 с уже дважды летавшей первой ступенью

В 2015 году SpaceX впервые успешно посадила первую ступень ракеты Falcon 9. К настоящему моменту SpaceX уже посадила 31 ступень, из которых 17 к настоящему моменту были запущены повторно. За считанные часы мы станем свидетелями очередного знакового как для самой SpaceX, так и для всей отрасли события – первого запуска ракеты Falcon 9 с уже дважды летавшей первой ступенью.

SpaceX будет вести прямую трансляцию запуска на своем канале в YouTube, приглашаем вас вместе стать свидетелями того, как творится история.

Изначально этот запуск должен был произойти еще 19 ноября, но несколько раз переносился по различным причинам. Очень надеемся, что сегодня все пройдет по плану, запуск состоится и он будет на 100% успешным.

Причем этот запуск примечателен не только тем, что является первым с использованием уже дважды летавшей первой ступени Falcon 9. К слову, будет использоваться ступень F9 B5 B1046, восстановленная после запусков спутников Merah Putih и Bangabandhu-1 (это первый запуск Falcon 9 в модификации Block 5 11 мая).

Он также интересен грузом. В рамках миссии SSO-A SmallSat Express ракета должна вывести на низкую гелиосинхронную орбиту более 70 космических аппаратов для более чем 35 заказчиков. Среди них – коммерческие и государственные структуры из 18 стран. Вне всяких сомнений, это самый масштабный запуск Falcon 9. А еще это 19 запуск в этом году.

Сама ракета-носитель уже установлена на площадке SLC-4E базы ВВС США в округе Санта-Барбара штата Калифорнии и дожидается отсчета. Подходящее стартовое окно для запуска ракеты открывается в 20:32 по киевскому времени.

Falcon 9 and Spaceflight SSO-A: SmallSat Express went vertical last night on SpaceX’s California launch pad at Vandenberg Air Force Base. Vehicle and weather are go ahead of today’s launch window, which opens at 10:32 a.m. PST, 18:32 UTC → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/JCWvVfNpJD

— SpaceX (@SpaceX) December 3, 2018