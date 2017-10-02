«Виндкрафт Украина» запустила первую очередь Новотроицкой ВЭС с ветроустановками Vestas суммарной мощностью 41 МВт

Практически одновременно с Дымерской СЭС, которая стала самой мощной солнечной электростанцией в Киевской области, сегмент возобновляемой энергетики Украины получил еще один значимый объект – первую очередь Новотроицкой ВЭС в Херсонской области. Проект реализован компанией ООО «Виндкрафт Украины», участие в его финансировании принял ПАО АБ «Укргазбанк», который в последнее время все чаще выдает кредиты под строительство объектов ВИЭ.

Первая очередь Новотроицкой ВЭС характеризуется суммарной мощностью 41 МВт. Это та самая станция, в основу которой легли 12 ветроэлектрических установок V126-3.45 MW известного датского производителя Vestas. В будущем ее мощность планируют увеличить до 70 МВт, что сделает эту станцию третьей по величине в Украине.

В сообщении о запуске Новотроицкой ВЭС на сайте Госэнергоэффективности говорится, что Херсонская область является одной из первых по развитию «чистой энергетики». По состоянию на 1 августа 2017 года в этом регионе насчитывалось 23 рабочие солнечные и ветряные электростанции. В частности, 18 солнечных электростанций мощностью 68,4 МВт и 4 ветроэлектростанции общей мощностью почти 34 МВт.

Между тем, Европейская ассоциация ветроэнергетики (EWEA) поделилась двумя свежими прогнозами. Согласно первому, суммарная установленная мощность ветровых электростанций в Европе к 2020 году достигнет 204 ГВт, чего будет достаточно для покрытия 16,5% потребностей региона в электроэнергии. Более дальний по срокам сценарий развития ветроэнергетики до 2030 года включает три возможные варианта: при наиболее позитивном ветровая энергетика вырастет до 397 ГВт и покроет 37,6% потребностей в электроэнергии. Правда, для достижения этой цифры понадобится вложить в развитие отрасли €351 млрд инвестиций.

По итогам этого года EWEA рассчитывают на 14 ГВт новых мощностей, что станет новым рекордом для ветроэнергетики в Европе. Ожидается, что больше ветроэлектростанций построит только Китай.

Источник: Госэнергоэффективности и cleantechnica