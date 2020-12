Virgin Galactic прервала испытательный полёт VSS Unity после преждевременного отключения двигателя

Компания Virgin Galactic была вынуждена прервать первый испытательный полёт своего космического аппарата VSS Unity, который приводился в движение собственным двигателем и был запущен с космодрома в Нью-Мексико. Компании пришлось вернуть космоплана на базу до того, как он достиг космоса. Во время полета двигатель космического аппарата отключился слишком рано, и двум пилотам пришлось досрочно возвращать его на землю.

В рамках тестового полёта космоплан был поднят в воздух самолётом-носителем. Затем по плану VSS Unity был сброшен с носителя, после чего произошла активация главного двигателя. Однако двигатель работал всего лишь несколько секунд. При обычном полёте он должен отработать полную минуту, чтобы поднять космоплан к границе космоса.

После того, как двигатель отключился, VSS Unity продолжил движение в планирующем полёте и вернулся на стартовую площадку в Нью-Мексико. Компания подтвердила, что космоплан благополучно приземлился на взлётно-посадочную полосу, и оба пилота, С.Дж. Стурков и Дэйв Маккей, вернулись «живыми и невредимыми». На борту космического аппарата не было пассажиров, хотя космоплан нёс на борту полезный груз NASA, который планировалось использовать в условиях микрогравитации. Virgin Galactic полагает, что сможет заменить двигатель в ближайшем будущем.

Early update on flight: The ignition sequence for the rocket motor did not complete. Vehicle and crew are in great shape. We have several motors ready at Spaceport America. We will check the vehicle and be back to flight soon.

