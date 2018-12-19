Виртуальная клавиатура Gboard через 2 года после запуска поддерживает уже 500 языков

Всего через 2 года после запуска виртуальная клавиатура Google Gboard на Android получила поддержку 500 различных языков. Как отмечает Google, благодаря этому около 90% населения Земли могут общаться при помощи смартфонов на своём родном языке.

В целом, Google Gboard поддерживает более 40 систем написания, от привычных и часто используемых, таких как римская или кириллическая раскладки, до алфавита ол-чики, используемого только в одном языке сантали. Чтобы помочь людям более естественно общаться, раскладки клавиатуры настраиваются для каждой разновидности языка. Также настраиваются автозамена и интеллектуальные текстовые функции.

Напомним, клавиатура Gboard была запущена в декабре 2016 года. На тот момент она поддерживала 100 языков. Такое же количество было добавлено на протяжении нескольких последних месяцев. Причём, добавление языка не ограничивается простым внедрением соответствующей раскладки. Для полноценной поддержки языка специалистам Google необходимо найти достаточно большое количество текстов на этом языке, чтобы натренировать систему искусственного интеллекта. Это достаточно легко для английского или французского языков, которые имеют широкое распространение. Но для редко используемых языков – это проблема (особенно для тех, которые чаще используются в устной форме, чем в письменной). После тренировки ИИ, Google также просит носителей языка проверить разнообразие языка и предоставить свои отзывы.

Источник: Engadget