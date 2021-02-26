Віталій Кличко: Передача Подільсько-Воскресенського мосту на баланс «Укравтодору» значно відтермінує добудову об’єкту





Передача Подільсько-Воскресенського мостового переходу на баланс «Укравтодору» значно відтермінує добудову об’єкту. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, коментуючи пропозицію «Укравтодору» передати міст.

«По-перше. Щодо великих інфраструктурних об’єктів столиці. Хочу нагадати, що із 2004 року в Києві стоїть недобудованим і не введеним в експлуатацію Дарницький міст. А по ньому їздять авто, тисячі людей щодня. Місто, за законом, не має права здійснювати там роботи. Оскільки міст перебуває на балансі «Укрзалізниці», – сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що відомство вже кілька років, незважаючи на всі звернення столичної влади, не передає цей міст на баланс Києва.

«І «Укравтодору» як державній структурі варто не займатися маніпуляціями і публічними заявами, а взяти і нарешті добудувати та ввести в експлуатацію хоча б Дарницький міст. А втілення «ідеї» щодо передачі об’єкту на баланс «Укравтодору» значно відтермінує добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Поки пройдуть всі бюрократичні процедури, передбачені законом», – наголосив Віталій Кличко.

Щодо Подільсько-Воскресенського мосту, мер зазначив, що роботи на мосту тривають і місто робить все, щоб добудувати об’єкт.

«Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають. І вийшли на фінальну стадію добудови. Терміни робіт дещо зсунулися через пандемію, що спричинила і економічну кризу, і проблеми з логістикою. Також внесли, так би мовити, «корективи» і протести мешканців Русанівських садів. Але ми робимо все, щоб добудувати мостовий перехід. І ми це зробимо! Бо кияни вже давно чекають на нього», – наголосив мер столиці.

Нагадаємо, що будівництво Подільсько-Воскресенького мосту через річку Дніпро розпочали ще в 1993 році, але роботи регулярно припинялися через брак фінансування. Чинний мер Києва неодноразово обіцяв відкрити міст до кінця 2020 року, але поки що це так і не сталося. Актуальна дата відкриття — літо 2021 року. Міст довжиной приблизно 7,5 кілометра має з’єднати Поділ із масивами Райдужний та Троєщина, проєктна пропускна спроможність мосту складає 60 тисяч авто на добу.

Джерело: КМДА