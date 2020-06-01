Vivo анонсировала смартфоны серии X50, оснащённые механическим стабилизатором камеры

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Как и ожидалось, компания Vivo официально анонсировала новую флагманскую линейку смартфонов X50. Однако анонс можно назвать «бумажным», так как многие характеристики новинок производитель пока не разглашает.

В линейку вошли три смартфона: X50, X50 Pro и X50 Pro+. Основной особенностью данной серии является использование специальной механической системы стабилизации изображения. Vivo заявляет, что такая система более эффективна по сравнению с традиционными оптическими системами стабилизации изображения. Также производитель сравнивал её с профессиональными механическими стабилизаторами и глазами хамелеона, чтобы подчеркнуть её эффективность.

Топовая версия Vivo X50 Pro+ оснащена новым 50-мегапиксельным сенсором изображения Samsung ISOCELL GN1 диагональю 1/1,3 дюйма. Модели X50 Pro+ и X50 Pro также оснащены перископическими телефото модулями, но в базовой версии X50 его нет. Флагманская конфигурация X50 Pro+ также включает процессор Snapdragon 865, 5G-модем X55 и дисплей с поддержкой HDR10+ и частоты обновления 120 Гц.

По заверениям производителя, базовая версия Vivo X50 является самым тонким 5G-смартфоном на текущий момент. Его толщина составляет 7,49 мм. Это намекает, что данная модель может быть устройством среднего уровня с менее производительным процессором, например, Snapdragon 765.

Vivo пока не раскрывает более подробные сведения о технических характеристиках смартфонов серии X50, уровне их цен и сроках начала продаж.

Источник: The Verge