Vivo пояснила, как работает механическая система стабилизации камеры X50 Pro





Как мы знаем, грядущий флагманский смартфон Vivo получит крупный модуль камеры с механической системой стабилизации изображения. И производитель продолжает дозировано делиться информацией об этом решении.

Начнём с того, что такая камера будет доступна не в обычной модели Vivo X50, а в версии X50 Pro (PD2005). Такой модуль камеры со стабилизатором стоит примерно в 2-3 раза дороже по сравнению с обычными модулями и, очевидно, занимает много места.

В частности, этот механизм микро-стабилизатора состоит из магнитной рамы, управляемой звуковыми катушками (аналогично обычной оптической системе стабилизации изображения, но дополнительно усовершенствованной), а также подвески, соединённой с основанием двойными шарикоподшипниками. Вместе они обеспечивают угол наклона оси X и Y до 3 градусов каждый, что, по-видимому, в 3 раза больше, чем у традиционной оптической системы стабилизации изображения.

Другая проблема здесь заключается в том, что лента датчика должна быть вытянута и сложена в форме двойного S, чтобы ослабить любое напряжение от скручивания во время стабилизации. Следовательно, весь модуль получил площадь поверхности (363 мм²), хотя Vivo и ее поставщику удалось сохранить толщину модуля 4,5 мм.

Основным преимуществом этой камеры с микро-стабилизатором, очевидно, является более мощная оптическая стабилизация, особенно при съёмке видео в условиях низкой освещенности, — сочетание двухосевой микро-карданной подвески и 3-осевой электронной стабилизации значительно снижает дрожание видео.

Аналогично, благодаря этой технологии съёмка фотографий в темноте обеспечивает намного лучший результат. Vivo утверждает, что при активированной стабилизации съёмка с выдержкой 1/8 секунды обеспечивает сопоставимый результат, как и съёмка с выдержкой 1/50 секунды с отключённой стабилизацией. Соответственно, время экспонирования увеличивается в 6,25 раза, что позволяет захватить больше света и обеспечить более высокое качество снимка, не переживая о смазывании изображения из-за дрожания рук при длительной выдержке. Vivo добавила, что даже при увеличении выдержки до 1/4 секунды снимки на X50 Pro выглядят так же хорошо, как и фотографии, полученные при выдержке 1/8 секунды с традиционной оптической системой стабилизации изображения. И при увеличении выдержки до 1/2 секунды в тех же условиях слабого освещения X50 Pro сохранял производительность на уровне 64%, хотя не совсем понятно, что это значит и как отображается на итоговых фотографиях.

Пока не уточняется, какой датчик изображения будет использоваться в камере. Однако Vivo упомянула, что она работала с Sony, чтобы создать специальный цветной фильтр, так что скорее всего это будет сенсор Sony. Компания пояснила, что этот фильтр обеспечивает улучшенную пропускную способность во всех каналах RGB, что повышает общую светочувствительность примерно на 10% по сравнению с традиционными фильтрами. Сами фотографии, предоставленные Vivo, имеют разрешение 12 Мп.

Источник: Engadget