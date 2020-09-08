vivo разработала RBGW сенсор для камер, который может захватывать на 160% больше света





Компания vivo заявила, что её инженеры на протяжении последнего года занимались разработкой собственного сенсора для камер и достигли определённого прогресса в этом. В частности, компания разработала новый сенсор с массивом цветных фильтров RGBW, который способен захватывать на 160% больше света по сравнению с традиционными RGGB сенсорами.

Vivo также заявляет, что её новый RGBW захватывает на 15% больше света по сравнению с RYYB сенсором, используемым компанией Huawei. При этом новая разработка лишена проблем с оттенками цветов, которые свойственны RYYB сенсорам.

В своё время компания Sony использовала цветной фильтр RGBW в некоторых камерах устройств серии Xperia, чтобы захватывать больше света по сравнению с обычной матрицей RGB. Однако неотъемлемой проблемой сенсоров на основе фильтра RGBW было пониженное разрешение изображения. В настоящее время современные алгоритмы обработки данных справляются с такой проблемой достаточно хорошо.

Компания vivo уточняет, что готовые потребительские устройства с новым RGBW сенсором сейчас находятся в стадии разработки и выйдут на рынок в следующем году.

Вместе с тем, vivo объявила о партнёрстве с National Geographic и запуске премии Vision+ Mobile Photography Awards. Пользователи смартфонов со всего мира смогут отправить свои фотографии на конкурс, и лучшие из них будут награждены. vivo и National Geographic вскоре опубликуют подробную информацию о конкурсе на своих сайтах.

Источник: gsmarena