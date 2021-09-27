Владельцы новых iPad mini жалуются на проблему «желейной прокрутки»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Некоторые владельцы нового планшета Apple iPad mini начали жаловаться на работу дисплея буквально с первых дней владения устройством. Так, ряд пользователей, включая журналиста The Verge заметили эффект так называемой «желейной прокрутки». Он проявляется в том, что разные стороны экрана прокручивают изображение с разной скоростью, что вызывает колебание изображения.

Данная проблема наиболее заметна в портретной ориентации планшета. Если же повернуть устройство в ландшафтную ориентацию, эффект становится менее заметным. Учитывая, для просмотра и сайтов и социальных сетей многие пользователи предпочитают именно портретную ориентацию, проблему замечают многие.

Журналисты ресурса Engadget обратились в Apple за комментарием, однако пока не получили ответ. Потому на текущий момент не ясно, связана ли проблема с работой оборудования (например, с самим экраном или контроллером дисплея) или может быть устранена с помощью программного обеспечения.

Источник: Engadget