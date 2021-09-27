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Владельцы новых iPad mini жалуются на проблему «желейной прокрутки»

Владельцы новых iPad mini жалуются на проблему «желейной прокрутки»

Владельцы новых iPad mini жалуются на проблему «желейной прокрутки»


Некоторые владельцы нового планшета Apple iPad mini начали жаловаться на работу дисплея буквально с первых дней владения устройством. Так, ряд пользователей, включая журналиста The Verge заметили эффект так называемой «желейной прокрутки». Он проявляется в том, что разные стороны экрана прокручивают изображение с разной скоростью, что вызывает колебание изображения.

Данная проблема наиболее заметна в портретной ориентации планшета. Если же повернуть устройство в ландшафтную ориентацию, эффект становится менее заметным. Учитывая, для просмотра и сайтов и социальных сетей многие пользователи предпочитают именно портретную ориентацию, проблему замечают многие.

Журналисты ресурса Engadget обратились в Apple за комментарием, однако пока не получили ответ. Потому на текущий момент не ясно, связана ли проблема с работой оборудования (например, с самим экраном или контроллером дисплея) или может быть устранена с помощью программного обеспечения.

Источник: Engadget

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