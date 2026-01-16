Новости Устройства 16.01.2026 comment views icon

Владелец MacBook Pro 2018 года бесплатно получил от Apple модель с M4 Max за более чем $4000

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Власник MacBook Pro 2018 року безплатно отримав від Apple модель з M4 Max за понад $4000

Получить чрезвычайно дорогое устройство вместо старого — всегда приятно. Этот Apple MacBook Pro требовал лишь небольшого ремонта.

MacBook Pro 2018 года выпуска, принадлежащий пользователю Reddit с ником otto-mate, нуждался лишь в замене аккумулятора. Сначала владелец решил попробовать сделать это в стороннем магазине, который предложил ему заплатить 200 фунтов стерлингов. После этого он отнес MacBook в официальный магазин Apple, где процедура должна была стоить 45 фунтов. С учетом заказа новых деталей, работники магазина предложили подождать несколько дней.

Через неделю из магазина позвонили, чтобы сообщить о получении запчастей, но еще через неделю те же самые работники с сожалением сообщили, что ноутбук перестал работать во время ремонта. После дальнейших попыток ремонта им не удалось восстановить работу устройства. В магазине решили предоставили клиенту MacBook с характеристиками, которые примерно соответствуют предыдущему.

Звучит логично и оправдано, но фактическое предложение оказалось лучше, чем можно было надеяться. Речь идет о 16-дюймовом MacBook Pro с процессором M4 Max. Клиент даже согласился заплатить 245 фунтов за новый аккумулятор и пожелал получить кредит в размере 150 фунтов за опцию дисплея с нанотекстурой. В конце концов Apple не взяла с него ни копейки и бесплатно предоставила конфигурацию стоимостью 3249 фунтов (около $4353). По оценке Wccftech, это соответствует модели с M4 Ma, 48 ГБ унифицированной оперативной памяти и SSD на 2 ТБ.

Это не первый случай, когда Apple бесплатно предоставляет значительно более быстрый MacBook Pro. В ноябре ноутбук 2019 года с процессором Intel другому пользователю заменили на MacBook Pro M5. Комментаторы предполагают, что в подобных случаях ремонтники, вероятно, повредили старые ноутбуки.

