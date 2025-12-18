Apple, как так? Будущий недорогой MacBook "засветился" с процессором A15 Bionic

Комплект для отладки ядра Apple (kernel debug kit) свидетельствует, что компания тестирует MacBook с чипом A15. Однако это не единственный вариант.

Информацию раскрыли файлы комплекта, которые используются инженерами Apple. Они случайно оказались на вебсайте Apple в начале этого года, но были быстро удалены, как только первые утечки начали появляться в интернете.

В записях, связанных с Mac, есть строка, которая четко описывает невыпущенную конфигурацию MacBook на базе чипа A15. Строка отображается под меткой проекта mac14p на платформе с пометкой H14P. MacRumors считает, что MacBook A15 соответствует кодовому названию J267.

В том же наборе данных есть отдельная запись о MacBook с A18 Pro. Он имеет идентификатор J700 и имеет процессор A18 Pro с беспроводной подсистемой Sunrise, что приписывается MediaTek. По сравнению с тестовой конфигурацией на A15, MacBook с A18 Pro больше похож на определенную конфигурацию продукта, поскольку он идентифицирован с помощью определенного внутреннего кодового имени и сопутствующих деталей подсистемы.

На самом деле маловероятно, что Apple выпустит Mac на базе A15 Bionic в 2026 году, почти через пять лет после появления процессора. MacBook с A18 Pro больше соответствует общей линейке и производительности имеющихся MacBook. Ранее оригинальный комплект для разработчиков Apple Silicon Mac mini содержал чип A12Z, но все компьютеры Apple Mac на собственной платформе, доступные потребителям, имели процессоры серии M.

Предыдущие утечки свидетельствуют, что недорогой MacBook выйдет в следующем году с 13-дюймовым дисплеем, и будет доступен и доступными в серебристом, синем, розовом и желтом цветах.