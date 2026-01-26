Владельцам iPhone начали выплачивать $95 млн за "шпионаж" из-за Siri

Пользователи iPhone начинают получать компенсации из $95 млн по делу о прослушивании разговоров Siri. Чтобы иметь на них право, нужно было приобрести устройство Apple с поддержкой Siri между 17 сентября 2014 года и 31 декабря 2024 года и подвергнуться «непреднамеренной активации Siri».

В начале прошлого года Apple согласилась урегулировать групповой иск, связанный с «незаконной и преднамеренной записью» разговоров с Siri. Проблема восходит к 2019 году, и компания отрицает любые нарушения. С тех пор Apple сделала шаги для улучшения конфиденциальности Siri. Прием заявок начался в середине прошлого года, и сейчас пользователи начинают получать свои выплаты.

Каждое физическое лицо могло подать до 5 устройств. Хотя ожидалось, что $95 млн выплат будут составлять до $20 за устройство с максимальной выплатой $100, окончательные суммы, похоже, составляют около $8,02 за устройство — с максимальной выплатой $40,10. В любом случае, всем, кто участвовал в этом урегулировании, прямые переводы выплат начали поступать вчера. Тем, кто выбрал подарочную карту или чек, нужно следить за электронной почтой и папкой спама, а также почтовым ящиком.

Этот иск берет начало с того времени, когда The Guardian сообщил, что подрядчики Apple прослушивали частные разговоры во время оценки Siri. Apple заявляет, что менее 1% взаимодействий с Siri использовалось для контроля качества, но это все равно вызывало серьезные опасения. Настоящей проблемой конфиденциальности было то, что Siri иногда активировалась случайно, из-за чего голосовой ассистент становился активным, даже если вы не пытались с ним общаться. Вследствие этого подрядчики могли слышать то, чего не должны были.

С тех пор компания требует от пользователей соглашаться на такие записи для оценки взаимодействий с Siri, и больше не передает эти услуги на аутсорсинг. То есть участие пользователей в записях стало добровольным, а подрядчики больше не получают доступ к данным на аутсорсинге. Apple также заявила, что никогда не использовала данные Siri для создания маркетинговых профилей или продажи третьим лицам, и не привязывала их к учетным записям пользователей, чтобы минимизировать риски для конфиденциальности.

Apple решила урегулировать дело не как признание вины, а чтобы избежать дальнейших судебных издержек и завершить противоречие по оценке записей третьим сторонам еще с 2019 года. Apple дополнительно отметила, постоянно развивающая технологии для усиления приватности Siri и использует эти данные преимущественно для ее улучшения.

Источник: 9t05mac.com