Власти Швейцарии отменили Женевский автосалон из-за риска развития эпидемии коронавируса COVID-19





Мы успели написать о нескольких автомобильных новинках, официальный анонс которых должен был состояться на Женевском автосалоне. Однако из-за потенциальной опасности распространения коронавируса власти Швейцарии приняли решение отменить все массовые мероприятия (с количеством участников от 1000 человек и выше). Под это определение попадает и Geneva Motor Show, который должен был пройти с 5 по 15 марта 2020 года.

Запрет вступает в силу с сегодняшнего дня и продлится до середины марта, так что в стандартные сроки выставка уже точно не состоится. Не исключается, что при неблагоприятном развитии ситуации запрет могут продлить, так что новые сроки организаторы пока тоже назвать не могут. Впрочем, даже если выставку в этом году отменят полностью, то запланированные анонсы новинок состоятся в онлайн-формате или в виде отдельных мероприятий каждого автопроизводителя.

Отметим, что Женевский автосалон не является самым крупным в мире, однако автопроизводители (и в первую очередь европейские, для которых это мероприятие является «родным») традиционно используют его для представления футуристичных концептов. Организатор мероприятия Palexpo попытался предотвратить проблемы, выпустив заявление о повышенных мерах безопасности (усиленная уборка, проверка участников и т.д.), однако на введение запрета это никак не повлияло.

Напомним, что из-за коронавируса уже отменили такие крупные IT-мероприятия, как выставку Mobile World Congress в Барселоне, конференцию для разработчиков Facebook F8 и др. Запрет также коснулся спортивных мероприятий — отменены этапы Formula 1 и Formula E в Китае, а Олимпийский комитет рассматривает возможность запрета «Летних Олимпийских игр 2020» в Токио.

Источник: The Verge