Facebook отменила конференцию F8 из-за эпидемии коронавируса COVID-19





Судя по всему, этот год запомнится, в числе прочего, отменой большинства крупных ежегодных технологических выставок и мероприятий. И виной всему коронавирусная инфекция COVID-19, которая продолжает распространяться по всему миру. Ранее в этом месяце Facebook отменила конференцию Global Marketing Summit 2020, а теперь приняла аналогичное решение по поводу проведения основной конференции разработчиков F8. Причина все та же — риски, связанные со вспышкой коронавируса.

В этом году весенняя конференция F8 — главное событие года Facebook и одно из важнейших событий мировой IT-индустрии — должна была пройти 5-6 мая.

В Facebook заявили, что вынуждены отказаться от «очной» части F8 из-за «растущей обеспокоенности по поводу COVID-19». В то же время компания планирует локальные мероприятия и презентации в формате онлайн-трансляций, так что анонсы новинок, планировавшиеся в рамках основной презентации, состоятся.

Одновременно Facebook сообщила о намерении пожертвовать $500 тыс. организации, которая продвигает разнообразие в технологической индустрии — обычно компания перечисляла организации часть средств от продаж билетом на конференцию, но поскольку мероприятие было отменено, в Facebook решили просто сделать пожертвование.

Остается добавить, что вспышка коронавируса разрушила планы не только Facebook. Многие мероприятия и киберспортивные турниры уже были отменены из-за распространения инфекции. Ранее из-за коронавируса впервые за 33 года была отменена крупнейшая международная выставка мобильных устройств MWC и фотовыставка CP+ 2020. Высока вероятность, что следующей будет отменена игровая выставка GDC 2020, от участия в которой отказалось уже около десятка компаний, включая Unity, Sony, Electronic Arts, Epic Games и Microsoft Game Stack. Принимая во внимание, что в последние дни в Европе ситуация с распространением коронавируса сильно ухудшилась, а беспокойство стремительно нарастает, вполне можно ждать отмены весенних конференций Microsoft Build и Google I/O.

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