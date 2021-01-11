Власти США закрыли расследование о непреднамеренном ускорении электромобилей Tesla — виноваты водители, которые путали педали

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Восстание машин пока отменяется.

В начале 2020 года Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США (NHTSA) открыла расследование в отношении крупнейшего производителя электромобилей Tesla — поводом стала жалобная петиция с обвинениями на нередкие случаи самопроизвольного ускорения его автомобилей. В Tesla тогда назвали эту историю «абсолютной ложью», прямо указав на заинтересованных в подобного рода «выдумках» шортселлеров (это игроки биржи, которые ставят на понижение акций компании ради быстрой прибыли).

На днях NHTSA подвело итоги годичного расследования. Регулятор внимательно изучил все 127 случаев и пришел к выводу, что ни в одном из них не было никакого самопроизвольного ускорения по вине ПО, а владельцы автомобилей попросту путали педали ускорения и тормоза.

«Изучив имеющиеся данные, комиссия Office of Defects Investigation не обнаружила надежных доказательств в пользу неисправности, связанной с самопроизвольным ускорением в рассматриваемых транспортных средствах. В каждой отдельной ситуации есть доказательства, что аварии вследствие непроизвольного ускорения в жалобах, на которые ссылается заявитель, были вызваны неправильным нажатием педали. Нет никаких доказательств неисправности педали акселератора, систем управления двигателем или тормозных систем, которые способствовали любому из упомянутых инцидентов. Нет никаких доказательств того, что конструктивная особенность увеличивает риск неправильного использования педали. Гипотеза о потенциальной электронной ошибке как причине непроизвольного ускорения рассматриваемых транспортных средств основана на неточных предположениях о конструкции системы и данных журнала бортового компьютера», из официального доклада NHTSA

Полная копия отчета NHTSA приведена ниже.

Справедливости ради, это не первый такой случай. В прошлом было немало таких жалоб и даже судебных исков, и каждый раз все сводилось к тому, что водители попросту путали педали. Иными словами, ошибочное нажатие педали акселератора выставлялось за самопроизвольное ускорение.

По оценкам NHTSA, в США ежегодно происходит 16 000 аварий, когда водители намереваются задействовать тормоз, но по ошибке включают акселератор.