Власти США требуют от Google раскрыть личности зрителей определенных видео на YouTube

Федеральные власти США запросили у Google имена, адреса, номера телефонов и действия пользователей учетных записей, которые просматривали определенные видео на YouTube в период с 1 по 8 января 2023 года. Люди, которые смотрели эти видео, не войдя в учетную запись, также не были в безопасности, поскольку правительство также запрашивало их IP-адреса. Следователи требуют от Google передать информацию в рамках расследования в отношении человека, который использует в интернете имя пользователя elonmuskwhm.

Власти подозревают, что elonmuskwhm продает биткойны за наличные и, таким образом, нарушает законы об отмывании денег, а также ведет нелицензионный бизнес по переводу денег. Сообщается, что агенты под прикрытием прислали подозреваемым ссылки на YouTube-видео с руководствами для картографирования с помощью дронов и программного обеспечения дополненной реальности во время своих разговоров. Эти видеозаписи, однако, не были приватными, и их в целом просмотрели более 30 тыс. раз. Таким образом, правительство потенциально запрашивало у Google конфиденциальную информацию о достаточно большом количестве пользователей.

«Есть основания полагать, что эти записи будут уместными и существенными для текущего уголовного расследования, включая предоставление идентификационной информации о преступниках», — сообщили представители власти.

Судя по документам, суд удовлетворил запрос на информацию, но попросил Google держать его в тайне. Также непонятно, передала ли Google данные, которые требовали власти.

В другом случае власти также просили компанию предоставить список учетных записей, которые «просматривали и/или взаимодействовали» с восемью прямыми трансляциями на YouTube. Полицейские попросили эту информацию после того, как узнали, что за ними следили во время стрима, когда они обыскивали территорию после сообщения о том, что в мусорный бак заложена взрывчатка. Одну из этих прямых видеотрансляций опубликовал аккаунт Boston and Maine Live, который имеет более 130 тыс. подписчиков.

Представитель Google сказал, что компания придерживается «строгого процесса», чтобы защитить конфиденциальность своих пользователей. Но критики и защитники конфиденциальности обеспокоены тем, что государственные учреждения используют свои полномочия, чтобы получить конфиденциальную информацию о людях, которые случайно просмотрели конкретные видео на YouTube и никоим образом не делают ничего противозаконного.

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«То, что мы смотрим в интернете, может раскрыть очень конфиденциальную информацию о нас — наши политические взгляды, наши пристрастия, наши религиозные убеждения и многое другое», — сказал Джон Девиссон, старший советник Информационного центра электронной конфиденциальности. «Справедливо ожидать, что правоохранительные органы не будут иметь доступ к этой информации без веской причины. Этот приказ переворачивает это предположение с ног на голову».

Источник: Engadget

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