Внесение изменений о ФОП, перерегистрация авто, «е-Підприємець» – на Diia Summit представили новые услуги в «Дії»

Во время проведения Diia Summit чиновники рассказали об успехах в области цифровизации и планах на ближайшее будущее в этой сфере.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, с начала полномасштабной войны в Украине запущено 70 цифровых сервисов. Сегодня «Дією» пользуется почти 20 млн человек. Наиболее востребованы сервисы – оформление свидетельства о браке и рождении онлайн, электронные декларации с семейными врачами, социальные онлайн-услуги.

Во время проведения Diia Summit разработчики представили обновленный дизайн «Дії» и новые услуги в приложении:

автоматизированная услуга «Внесение изменений о ФОП». Пользователи смогут внести изменения в учетные данные ФОП за несколько минут без участия регистратора;

перерегистрация авто. Долгожданная услуга купли-продажи автомобиля без лишних бумажных документов и посредников;

бета-тест услуги «е-Підприємець»;

услуги для моряков. Необходимые документы можно оформлять без лишних поездок, очередей и потерь времени.

«Эти сервисы покажут совершенно новый подход к государственным услугам, в котором нет места коррупции и бюрократии», – отмечают в Минцифре.

Разработчики «Дії» готовят к запуску новые проекты, которые упрощают ведение бизнеса, обучение и работу госслужащих. Среди ближайших планов — внедрение образовательного приложения «Мрія», проект «Дія.Офіс» для должностных лиц, проект «Е-резидентство», который будет предоставлять возможности для иностранцев открывать и вести свой бизнес в Украине без бюрократии и преград.