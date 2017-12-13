Во Франции школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках до достижения 15-летнего возраста

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Начиная со следующего учебного года, школьникам во Франции будет запрещено пользоваться мобильными телефонами и смартфонами на уроках в классных комнатах.

Отмечается, что школьники смогут приносить мобильные устройства в школу, но они должны быть заблокированы до окончания учебного дня. Такой запрет распространяется на учеников в возрасте от 6 до 15 лет. В 15-летнем возрасте ученики во Франции переходят в старшую школу, где указанное ограничение не действует. Во всяком случае, на текущий момент.

Ограничение на использование мобильных устройств в школах преследует сразу несколько целей. Во-первых, это позволит устранить один из отвлекающих факторов. Во-вторых, тем самым французские политики подчёркивают необходимость заботы о детском здоровье, так как дети не должны проводить много времени (или вообще какое-то время) за экраном мобильного устройства до достижения как минимум 7-летнего возраста.

Пока не уточняется, как ученики будут хранить свои смартфоны, и как учителя будут контролировать соблюдение запрета на использование гаджетов.

Источник: The Verge