Во время осеннего фестиваля Steam Game Festival пользователи могут бесплатно опробовать сотни игр

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Чтобы привлечь внимание независимых разработчиков игр, Valve проводит осенний фестиваль Steam Game Festival. Он проходит с 7 по 13 октября.

Во время проведения Steam Game Festival пользователи имеют возможность бесплатно получить доступ ко множеству инди-игр, которые выйдут в ближайшие шесть месяцев. В рамках проведения осеннего фестиваля представлены некоторые известные игры, включая Alpaca Ball: Allstars, Cake Bash, Ghostrunner, Garden Story и Smash Ball.

В дополнение к сотням демоверсий инди-игр во время проведения Steam Game Festival будут доступны и другие мероприятия для игровой аудитории. Пользователи смогут смотреть прямые трансляции от создателей и разработчиков контента, включая интервью, особый игровой процесс и комментарии. Такие трансляции будут проходить на протяжении всего мероприятия. Ознакомиться с расписанием проведения трансляций от различных авторов можно по следующему адресу.

Источник: The Verge