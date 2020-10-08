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Во время осеннего фестиваля Steam Game Festival пользователи могут бесплатно опробовать сотни игр

Во время осеннего фестиваля Steam Game Festival пользователи могут бесплатно опробовать сотни игр

Во время осеннего фестиваля Steam Game Festival пользователи могут бесплатно опробовать сотни игр


Чтобы привлечь внимание независимых разработчиков игр, Valve проводит осенний фестиваль Steam Game Festival. Он проходит с 7 по  13 октября.

Во время проведения Steam Game Festival пользователи имеют возможность бесплатно получить доступ ко множеству инди-игр, которые выйдут в ближайшие шесть месяцев. В рамках проведения осеннего фестиваля представлены некоторые известные игры, включая Alpaca Ball: Allstars, Cake Bash, Ghostrunner, Garden Story и Smash Ball.

В дополнение к сотням демоверсий инди-игр во время проведения Steam Game Festival будут доступны и другие мероприятия для игровой аудитории. Пользователи смогут смотреть прямые трансляции от создателей и разработчиков контента, включая интервью, особый игровой процесс и комментарии. Такие трансляции будут проходить на протяжении всего мероприятия. Ознакомиться с расписанием проведения трансляций от различных авторов можно по следующему адресу.

Источник: The Verge

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