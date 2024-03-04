Vodafone получит новый код сети 75 емкостью 10 млн номеров ─ проект постановления НКРСИ

Оператор связи Vodafone обратился в НКРСИ с заявлением о предоставлении разрешения на пользование ресурсом нумерации кода сети мобильной связи на территории Украины.

В своем заявлении Vodafone указал, что сейчас он использует коды сети 50, 66, 95 и 99. Каждый из кодов имеет емкость 10 млн номеров. В настоящее время для первых трех из указанных кодов уже использовано более 80% номерного ресурса. Для кода 99 этот показатель составляет более 77%. Следовательно, у оператора возникла потребность в дополнительном ресурсе нумерации, чтобы обеспечивать «постоянство функционирования сетей».

Похоже, что после рассмотрения заявления Vodafone Нацкомиссия намерена предоставить оператору новый код сети назначения 75. Об этом свидетельствует проект постановления НКРСИ. Соответствующее заседание ожидается 6 марта. Итак, теперь оператор сможет предлагать своим абонентам номера +380 75***. Емкость сети для этого кода составляет 10 млн номеров.

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