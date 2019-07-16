Vodafone повышает 28-дневную абонплату в старых предоплаченных тарифах RED EXTRA и RED 2016 года, и годовую абонплату — в новых SuperNet





Оператор мобильной связи Vodafone Украина в очередной раз повысил абонплату в некоторых припейд-тарифах.

Итак, со вчерашнего дня, 15 июля, возросла абонплата в тарифах линеек Vodafone RED EXTRA и Vodafone RED 2016 года. В частности, RED EXTRA S и RED EXTRA M подорожали на 15 грн, до 100 и 130 грн соответственно, абонентам RED EXTRA L теперь придется платить 190 грн вместо 170 грн, а плата в Vodafone RED S, RED M и RED L составляет 100, 135 и 200 грн соответственно. Более подробную информацию о пакете услуг в рамках каждого из этих архивных тарифов вы найдете в соответствующем разделе на официальном сайте Vodafone Украина.

Одновременно подорожала стоимость услуги «‎Год без абонплаты»‎ в актуальных тарифах. Так, с 16 июля в тарифе Vodafone SuperNet Start плата за эту услугу повышается с 800 до 990 грн, в Vodafone SuperNet Pro — с 1100 грн до 1375 грн, в Vodafone SuperNet — с 1500 до 2035 грн. заказать тариф Vodafone Family Plus на год будет стоить с 16 июля 880 грн.

Источник: Liga.net