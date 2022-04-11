Vodafone предоставил бесплатные услуги в роуминге на 38 млн гривен

Vodafone сообщил, что за время войны в рамках услуги «Доступний роумінг» (безплатний інтернет та дзвінки) подключил своим клиентам, вынужденно покинувшим страну из-за вторжения рф, бесплатные услуги в роуминге на общую сумму 38 миллионов гривен.

Эта услуга действует с 28 февраля — она предусматривает 400 МБ мобильного интернета и 60 минут для входящих/выходных звонков в Украину и на номера в стране пребывания в течение 30 дней. В настоящее время услуга действует в 27 странах, а первый пакет предоставляется бесплатно. Также все абоненты Vodafone, при пересечении границы этих стран получают 30 дней без тарификации трафика в ряде мессенджеров (Skype, Viber, WhatsApp, тексты и изображения) и до 3 ГБ мобильного интернета (100 МБ в день).

Сейчас Vodafone работает над разработкой и внедрением нового, более устойчивого предложения для украинских граждан, вынужденных временно находиться в других странах. Подробности этого нового предложения пока не афишируют.

Ранее Минцифра сообщала, что с начала войны большая тройка мобильных операторов (Vodafone, «Киевстар» и lifecel) бесплатно предоставила мобильные услуги на 600 млн гривен и еще более 25 млн перечислили благотворительным фондам. В то же время, «Киевстар» отдельно насчитал своим абонентам в роуминге 300 млн бонусных средств.