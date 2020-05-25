Vodafone Украина: Доход за первый квартал вырос на 28% и составил 4,39 млрд грн, в среднем абоненты платят 68,9 грн в месяц

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Украинский оператор мобильной связи Vodafone огласил основные финансовые показатели по результатам 1 квартала 2020 года. Доход компании в январе-марте 2020 года составил 4,39 млрд грн, на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В среднем по результатам первого квартала дата-клиент Vodafone использовал 4,6 ГБ трафика в месяц. По мнению оператора, рост потребления стал возможным благодаря активному расширению покрытия сетей скоростного интернета. Сегодня 4G-сеть Vodafone доступна 71% украинцев, 86% населения может пользоваться 3G-покрытием. За год количество базовых станций 4G увеличилось вдвое, а количество населенных пунктов, в которых доступен 4G – в 3 раза. Vodafone инвестировал в сеть в 1 квартале 2020 года порядка 1,2 млрд грн, включая стоимость лицензии в диапазоне 900 МГц – 265 млн грн. Общие инвестиции компании в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 26,6 млрд грн.

Кроме того, увеличилось число дата-клиентов – количество пользователей USIM-карт с поддержкой 4G за два года возросло в 3 раза. А количество клиентов Vodafone, воспользовавшихся data-услугами, составило 12 млн. Показатель ARPU вырос в 1 квартале до показателя 68,9 грн, но при этом по данным компании остается самым низким на рынке Украины.

Показатель OIBDA увеличился на 30% по сравнению с 1 кварталом 2019 года и достиг 2,3 млрд грн, маржа OIBDA увеличилась до 53,3%. В первом квартале чистый убыток Vodafone Украина составил 744 млн грн, что связано с курсовой разницей по переоценке Евробондов объемом $500 млн, выпущенных компанией в феврале 2020 года – девальвация гривны на конец квартала по сравнению с курсом на дату получения займа составила 15%.

По результатам первого квартала 2020 года абонентская база компании остается стабильной – 19,5 млн, годовые колебания составили -0,1%, при этом наблюдается рост в сегменте контрактных подключений.

Ключевыми событиями, повлиявшими на деятельность компании в 1 квартале 2020 года, стали подписание договора между Vodafone Украина и Vodafone Group о продлении сотрудничества на 5 лет в рамках соглашения о стратегическом партнерстве; эмиссия еврооблигаций на международных рынках капитала объемом $500 млн с доходностью 6,20%; приобретение лицензии на частоты в диапазоне 900 МГц стоимостью 265 млн грн.

Источник: Vodafone