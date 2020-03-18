Украинские операторы получили лицензии для запуска 4G LTE в диапазонах 800-900 МГц





Тройка крупнейших операторов сотовой связи Украины – «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell – получили лицензии на радиочастотный ресурс в диапазоне 800-900 МГц. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в соцсети Facebook.

Отмечается, что благодаря освоению частотного диапазоне 800-900 МГц высокоскоростная мобильная связь станет доступной не только в крупных городах, но и небольших посёлках и отдалённых уголках страны.

Минцифры поясняет, почему для развития мобильного ШПД важен именно диапазон 900МГц. Дело в том, что радиус действия базовых станций в диапазоне 900 МГц значительно больше по сравнению с более высокочастотными диапазонами, в которых операторы строили свои сети. Таким образом, теперь операторы смогут устанавливать меньшее количество базовых станций и в то же время покрывать большую территорию. При этом они смогут использовать вышки, которые уже установлены по территории Украины. В результате, диапазон 900 МГц – это удачное решение для покрытия сельской местности и дорог. Также отмечается, что развивая сети 4G, операторы увеличат своё покрытие обычной мобильной связью. Тем самым удастся улучшить качество связи в тех местах, где сейчас с этим имеются проблемы.

По условиям лицензий, операторы должны обеспечить возможность получения услуг 4G в течение 24 месяцев в каждом населённом пункте с населением более 2000 человек при покрытия не менее 90% населения Украины, а также на международных и национальных автомобильных дорогах.

Стоимость новых лицензий на использование частот в диапазоне 800-900 МГц составила:

«Киевстар» — 261,6 млн грн

«Vodafone Украина» — 229,6 млн грн

lifecell — 121,2 млн грн

Теперь украинские операторы сотовой связи приступят к инвестированию в развитие сетей. Начало этого процесса запланировано на 1 июля, первыми должны стать западные области. В результате к концу года покрытие 4G каждого оператора составит более 85%, а через два с половиной года скоростным мобильным интернетом смогут пользоваться более 90% населения Украины, в том числе на всех международных автомобильных дорогах.