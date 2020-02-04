Оператор мобильной связи Vodafone Украина выпустил еврооблигации на сумму $500 млн, соорганизатором размещения выступил Dragon Capital

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина разместил пятилетние еврооблигации на сумму $500 млн, сообщает Dragon Capital, выступивший лид-менеджером при размещении.

Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более $3 млрд и обеспечил возможность для Vodafone Украина привлечь финансирование с купоном 6,2%.

Средства от размещения еврооблигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму $464 млн и на общие корпоративные цели.

Выпуск облигаций в формате 144A/Reg S маркетировался среди международных инвесторов в Европе и США. Эмитентом облигаций выступил VFU Funding PLC, организаторами выступили J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital и ICBC Standard Bank. Евробонды размещены сроком на пять лет с двухлетним опционом. Площадка листинга — Euronext Dublin (GEM).

Отметим, что решение о выпуске евробондов оператор Vodafone Украина огласил после того, как в компании обновился состав набсовета. В конце января текущего года компания провела ряд встреч с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне перед дебютным выпуском евробондов.

Напомним, что в начале декабря прошлого года NEQSOL Holding (холдингу принадлежит азербайджанский мобильный оператор Bakcell) завершил сделку по приобретению 100% акций Vodafone Украина, став стратегическим инвестором украинского мобильного оператора.

Источник: Dragon Capital