Vodafone Украина и Vodafone Group договорились о продлении сотрудничества, украинский оператор продолжит использовать глобальный бренд следующие 5 лет

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина и компания Vodafone Group договорились о продлении сотрудничества в рамках нового соглашения о стратегическом партнерстве. Украинская компания продолжит работу под брендом Vodafone в течение следующих пяти лет.

Новое стратегическое партнерство предоставляет Vodafone Украина доступ к международной экспертизе Vodafone в таких сферах, как IT-трансформация, Интернет вещей и услуги на базе 5G. В рамках сотрудничества также планируется запуск национального покрытия 4G. Благодаря сотрудничеству в прошедшие 5 лет, Vodafone Украина уже получила эксклюзивный доступ к ряду продуктов и услуг, открывающих новые возможности для украинских клиентов.

«Мы успешно сотрудничали с Vodafone Украина в течение последних пяти лет, и рады будем продолжить наше сотрудничество. Наша вовлеченность в бизнес, показателем которой является успешный запуск целого ряда инновационных тарифов и услуг под брендом Vodafone, будет приносить все большие выгоды людям и бизнесу по мере внедрения цифровых услуг и распространения скоростного интернета» — отметил CEO Vodafone Partner Markets Диего Массидда.

Как полноправный участник глобальной программы Vodafone Partner Markets, Vodafone Украина может пользоваться особыми условия кооперации с глобальными поставщиками и телекоммуникационными операторами по всему миру. По словам сторон, это откроет новые возможности для украинского рынка и позволит украинским клиентам пользоваться всеми преимуществами сервиса Vodafone, доступного во многих странах мира.

Vodafone Group также поделится своей международной экспертизой в вопросах эксплуатации, оптимизации сети и внедрения высококачественных услуг 4G. Украинские компании смогут воспользоваться уникальными разработками Vodafone, такими как экосистема IoT, big data аналитика и облачные сервисы.

«Ключевыми результатами нашего партнерства стали эффективное строительство и запуск сетей нового поколения в Украине, а также доступ Украины к глобальной платформе Интернета вещей.

В последние годы Украина фактически импортировала цифровые технологии, платформы, решения. Надеюсь, что следующие несколько лет станут для Украины окном возможностей на мировом рынке цифровых решений. Мы накопили основательные знания в области ИТ, IoT и дата аналитики, которые могут быть востребованы на других рынках присутствия Vodafone» — подчеркнула генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

В результате международный опыт Vodafone в области внедрения новый технологий и услуг на базе 4G и 5G откроет новые возможности для развития цифровых сервисов в Украине, даст толчок развитию цифровой экономики в стране и будет способствовать выходу украинского рынка телекоммуникаций на качественно новый уровень.

Напомним, что впервые компании заключили расширенное соглашение о партнерстве в 2015 году. В конце прошлого года холдинг NEQSOL Holding, владеющий азербайджанским мобильным оператором Bakcell, приобрел 100% акций Vodafone Украина и пообещал, что компания продолжит оказывать услуги под своим брендом.

Источник: Vodafone Украина