«Vodafone Украина» закрывает услугу MMS с 1 февраля 2019 года как маловостребованную и рекомендует абонентам переходить на мессенджеры

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Оператор мобильной связи «Vodafone Украина» объявил на официальном сайте, что с 1 февраля 2019 года прекращает предоставлять услугу передачи и получения MMS-сообщений.

Основной причиной данного решения стала малая востребованность услуги Multimedia Messaging Service (MMS) на фоне активного использования абонентами более современных мессенджеров, способных более удобно и дешево передавать тексты, изображения и видео.

Сообщение на сайте оператора выглядит следующим образом:

«Внимание! С 01.02.2019 г. прекращается предоставление услуги MMS, как маловостребованной. Для отправки мультимедийных сообщений рекомендуем использовать мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram и другие.»

Напомним, что Multimedia Messaging Service — это услуга отправки и получения мультимедийных сообщений, содержащих текст, видео, аудио, графику и другие файлы. Услуга MMS доступна по умолчанию всем абонентам оператора, но получать входящие MMS можно только после отправки первого исходящего ММS со своего номера.

До конца месяца абоненты «Vodafone Украина» могут отправлять MMS внутри сети оператора, абонентам мобильных операторов Украины и зарубежных операторов, а так же на e-mail (для этого, вместо номера телефона нужно ввести e-mail получателя, но не более 21 символа). Стоимость отправки одного MMS устанавливается согласно текущему тарифному плану.

Оператор также предлагает услугу «Мое MMS», которая позволяет просматривать входящие MMS на сайте, в случае если не удалось осуществить доставку сообщения на телефон. По умолчанию, MMS хранятся на сайте в течении трех суток с момента доставки и если адресат не получил сообщение в этот срок, оно будет удалено.

Источник: Vodafone Украина