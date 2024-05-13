Vodafone Украина разработал собственную версию ИИ для контакт-центров — запуск запланирован на 15 мая

По словам руководителя департамента цифровых решений и платформ Vodafone Украина Сергея Бериславского разработка и поддержка собственной ИИ-системы обошлась компании в «десятки миллионов».

Запуск MVP (минимально жизнеспособный продукт) запланирован на 15 мая, сообщил Бериславский в интервью изданию dev.ua. В первую очередь искусственный интеллект будут использовать для улучшения работы контакт-центра Vodafone, где работают сотни людей.

«Мы протестируем его внутри компании, на собственных бизнес-процессах обслуживания клиентов, старт MVP намечен на 15 мая. В этот проект мы привлекли на данный момент около 30 человек».

Бериславский отметил, что продукт ИИ в компании в целом разделен на несколько этапов и первый охватывает именно «голосовую» работу.

«Ежедневно сотруднику будет доступна информация, насколько он эффективно перформит, что ему надо изменить, как поменять свой скрипт, где ему надо быть более настойчивым в общении с клиентом, или какие слова использовать для того, чтобы его работа приносила больше ценности для нашей компании и больше ценности для клиента», — добавляет Сергей Бериславский.

Vodafone инвестировал в проект собственного ИИ «десятки миллионов» — готовые LLM (большие языковые модели) компания решила не использовать, поэтому самостоятельно разрабатывала и обучала систему.

«Не буду называть точные цифры, но это десятки миллионов, которые мы вкладываем, уже вложили и планируем вкладывать в эту историю. И она состоит из нескольких частей. Первая — это построение собственной hardware-инфраструктуры. Серверы, GPU, которые стоят сейчас миллионы, достаются достаточно сложно, но мы это решаем. Второе — построение софтовой части, для этого существует собственная IТ-компания — IT SmartFlex, которая как раз и предоставляет эту услугу для Vodafone Ukraine — построение продукта комплексно».

Дополнительно Vodafone работает над проектом собственного чат-бота, паралельно тестируя опенсорс-модель Meta, а также размышляет над запуском «цифровых двойников» для экранного обслуживания клиентов.

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