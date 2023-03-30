Vodafone запускает услугу «Подозрительный номер» для защиты от нежелательных звонков и SMS – 15 грн в месяц

Оператор связи Vodafone запустил новую услугу по защите от телефонных мошенников. Отмечается, что услуга «Подозрительный номер» защитит абонента от звонков и SMS мошенников и злоумышленников, а также заблокирует звонки и SMS от пользователей услуги на такие номера.

Мошенники используют разные схемы, чтобы узнать сведения банковских карт и счетов. Часто они представляются работниками банков и пытаются выведать персональные данные владельцев банковских карт.

Vodafone в режиме онлайн анализирует номера, с которыми связывается пользователь услуги «Подозрительный номер», на предмет использования их в мошеннических схемах. Оператор, используя инструменты big data анализа и собственные алгоритмы, определяет номера и альфа-имена, которые несут потенциальную угрозу всем абонентам, могут совершать злонамеренные вызовы и быть вероятными распространителями спама.

О всех попытках вызовов и отправки SMS с подозрительных номеров или на подозрительные номера Vodafone будет сообщать пользователю услуги с помощью SMS. Таким образом потенциально опасные звонки и SMS пользователям услуги больше не будут надоедать.

Услуга «Подозрительный номер» предоставляется на платных началах:

50 копеек в день для абонентов подписки;

15 грн в месяц для контрактных абонентов.

Вместе с активацией услуги «Подозрительный номер» без дополнительной платы подключается услуга «Сохранение номера», защищающая номер от несанкционированного переноса в другую мобильную сеть.

Активировать услугу «Подозрительный номер» можно у себя и своих близких с помощью приложения My Vodafone. Также услугу можно подключить через комбинацию USSD *207*1#.