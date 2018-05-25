Опубликованы предварительные итоги расследования смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber. Автопилот заметил пешехода за шесть секунд до наезда, но неясно, почему не затормозил

Только вчера мы узнали, что Uber полностью закрывает испытания беспилотных авто в Аризоне и не важно, какими будут результаты расследования мартовского смертельного ДТП. Сегодня же Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) обнародовал предварительные результаты расследования причин этой резонансной аварии. Четырехстраничный документ в формате PDF доступен на сайте регулятора.

Этот отчет примечателен тем, что ставит больше вопросов, чем дает ответов. Ответа на самый главный вопрос: «Кто виноват в случившемся?», этот отчет не дает.

Многое из того, что есть в отчете, было известно ранее. В частности, там указано, что Uber отключила на автомобиле Volvo XC90 заводские настройки, касающиеся применения системы экстренного торможения и других функций помощи водителю.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной аварии стали особенности ПО, а именно ложно позитивное срабатывание сенсоров, но нигде в отчете об этом нет ни слова. Более того, регулятор пишет, что система Uber работала хорошо.

«Все составляющие системы автоматического вождения работали нормально в момент аварии, не были зарегистрировано никаких ошибок или служебных уведомлений системы», – сказано в отчете.

NTSB приводит хронологию событий мартовского ДТП. Автомобиль заметил пешехода за шесть секунд до столкновения. Изначально система распознавала человека как неопознанный объект, затем как транспортное средство, а потом как велосипед. Самое интересное – за 1,3 с до столкновения автопилот принял решение о необходимости применения экстренного торможения. Но Uber отключила автоматическую систему экстренного торможения во избежание «непредсказуемого поведения» автомобиля. Кроме того, предупреждать страхующего водителя о необходимости применения экстренного торможения система тоже не запрограммирована. Водитель машины Рафаэла Васкез вмешалась в управление и ухватилась за руль «менее чем за секунду» до столкновения. Машина совершает наезд 49-летнюю Элейн Херцберг, переходившую дорогу с велосипедом, на скорости около 60 км/ч. Васкез нажала на тормоз спустя менее чем секунду после столкновения.

Из отчета неясно, что конкретно помешало машине Uber затормозить. То есть, прямо регулятор не называет конкретную причину бездействия системы.

В NTSB ссылаются на объяснение, предоставленное Uber. По слова компании, система является самообучаемой и ее наставниками в данном случае выступают страхующие водители, которые всегда вмешиваются, если она что-то делает не так. Кроме того, страхующий водитель обязан постоянно следить за служебными уведомления системы, которые всплывают на мониторе на центральной консоли и обозначаются соответствующим образом.

Собственно, на видео с камеры авто видно, как Васкез за несколько секунд до столкновения отводит глаза от дороги. В отчете говорится, что она как раз посмотрела на экран iPad с интерфейсом системы автономного вождения автомобиля.

В отчете поведение и действия погибшей Элейн Херцберг освещаются в негативном свете. Женщина шла по неосвещенной стороне дороги и пыталась перейти дорогу в неположенном месте, то есть нарушала ПДД. Она была одета в темную одежду, а на велосипеде, который она толкала, не было боковых отражателей. Кроме того, токсикологическая экспертиза показала положительный результат на марихуану и метамфетамин. Возможно, именно действие наркотических препаратов помешало ей заметить автомобиль.

В NTSB заявили, что продолжают сотрудничать Uber, Volvo и Департаментом транспорта Аризоны в рамках подготовки финальной версии отчета с результатами расследования, который должны выйти в 2019 году.

Источник: The Verge