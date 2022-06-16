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Voicemod теперь использует ИИ для трансформации речи в голос Моргана Фримена, астронавта или пилота

Voicemod теперь использует ИИ для трансформации речи в голос Моргана Фримена, астронавта или пилота

Voicemod, популярный преобразователь голоса в реальном времени, начинает использовать ИИ, чтобы сделать голос пользователя похожим на голос различных персонажей. Новая бета-версия Voicemod AI Voices предлагает 8 вариантов преобразования в голоса фантастических персонажей, пилотов, астронавтов и актёра Моргана Фримена.

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Voicemod длительное время преобразовывал голоса благодаря классическим методам звукового дизайна. Но теперь для новых голосовых эффектов дополнительно применяются функции искусственного интеллекта. Голоса обрабатываются в режиме реального времени, поэтому они идеально подходят для потоковой передачи на Twitch или для звонков в Discord.

Voicemod теперь использует ИИ для трансформации речи в голос Моргана Фримена, астронавта или пилота

Все данные для этих голосов были сгенерированы с помощью англоговорящих профессиональных актёров озвучивания с характеристиками, соответствующими голосу, воссозданному Voicemod. Актеры читают сценарии, чтобы генерировать данные для моделей на основе ИИ, а затем звукорежиссёры используют традиционные методы звукового дизайна, чтобы превратить голоса в полноценных персонажей. Многие голоса ИИ включают в себя динамические эффекты, фильтры и фоновую музыку. Поскольку эти ИИ-голоса обрабатываются на компьютере пользователя, они требуют большей мощности процессора, чем обычные эффекты Voicemod.

Чтобы принять участие в бета-тесте Voicemod AI Voices, нужно подать заявку по следующему адресу.

Источник: The Verge


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