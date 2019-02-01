Volkswagen заявил, что готов поделиться с другими автопроизводителями своей модульной платформой для электромобилей VW MEB

В интервью немецкому изданию Tagesspiegel, директор по развитию Volkswagen Майкл Йост сделал интригующее заявление. По словам одного из руководителей этой компании, компания ведет переговоры с несколькими крупными автопроизводителями по поводу возможности использования фирменной электромобильной платформы VW MEB.

Конкретные компании в интервью не назывались. Помимо многочисленных представителей концерна VAG, которые и так имеют доступ к данным технологиям, речь может идти об американском Ford, с которым немцы недавно создали глобальный альянс. Впрочем, это уже не новость, так что Майкл Йост явно имел в виду кого-то еще — теоретически это может быть кто-угодно, начиная с близких по духу европейских производителей и заканчивая компаниями из Китая, где ожидается глобальный бум электромобилей.

В Volkswagen наверняка считают, что развитие сегмента электромобилей на начальном этапе является неподъемной задачей для одного-двух производителей. Именно поэтому сейчас они готовы делиться технологиями, в разработку которых вложены миллиарды долларов, рассчитывая на более отдаленную во времени выгоду.

Отметим, что Volkswagen еще предстоит доказать потенциальным покупателям и конкурирующим автопроизводителям, что их платформа VW MEB заслуживает такого внимания. Первый серийный электромобиль на ее основе VW ID. пока так и не вышел на рынок, так что нам остается только ждать реальных результатов.

Напомним, что первым на рынок выйдет хэтчбек Volkswagen ID., это произойдет в последнем квартале 2019 года. Годом позже, в 2020 году, выпустят серийную версию среднеразмерного кроссовера ID Crozz. Премиальный седан ID. Vizzion и минивэн ID. Buzz ожидаются в салонах автопроизводителей в 2022 году. К 2023 году компания планирует выпустить порядка 50 моделей электромобилей, а в 2024 году обещает начать продавть компактный электрокроссовер стоимостью до 20,000 евро.

Источник: Autocar