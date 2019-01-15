Volkswagen и Ford объявили о создании глобального альянса, в рамках которого будут совместно разрабатывать и производить коммерческие автомобили, электромобили и беспилотники

Немецкая компания Volkswagen AG и американская Ford Motor Company анонсировали создание совместного альянса, который поможет улучшить конкурентоспособность партнеров на глобальном автомобильном рынке, который вступает в эру быстрых изменений. Заявление об этом было сделано на Детройтском автосалоне руководителями компаний Гербертом Диссом и Джеймсом Хакеттом.

Сотрудничество Volkswagen и Ford начнется в 2022 году с совместной разработки коммерческих фургонов и среднеразмерных пикапов для глобальных рынков. При этом благодаря этому партнеры рассчитывают улучшить коммерческие результаты уже с 2023 года. Речь идет о разделении затрат на проектирование новых моделей, совместном использовании производственных мощностей и другой оптимизации расходов.

В рамках данного альянса Ford разработает и построит среднеразмерный пикап для обеих компаний, а также крупный коммерческий фургон для европейского рынка, а Volkswagen создаст компактный фургон для использования в городе. Отметим, что в данном сегменте у компаний традиционно сильные позиции, Ford может похвастать моделями Transit и Ranger, а Volkswagen — Transporter, Caddy и Amarok. Суммарные продажи автомобилей двух брендов в 2018 году составили порядка 1,2 млн.

Также компании подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому начнут сотрудничать в таких сферах, как беспилотные автомобили, мобильные сервисы для автомобилей и электромобили. На презентации представители Volkswagen и Ford заявили, что также открыты к сотрудничеству в любых других сферах, которые будут представлять интерес для партнеров.

Анонсированный альянс не предполагает совместного владения акциями компаний, его деятельность будет регулироваться комитетом из представителей высшего руководства Volkswagen и Ford, который возглавят Герберт Дисс и Джеймс Хакетт.

Источник: Volkswagen, Ford