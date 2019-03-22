Ford объявил, что его первый электрокроссовер Mach E будет конкурировать с Tesla Model Y и вложил $900 млн в сборочные линии для электромобилей в США и Мексике

Американский автопроизводитель Ford уже несколько лет работает над проектом «электрокроссовера с чертами Mustang», однако только теперь стало точно известно, на какой именно сегмент (кроссоверов или спорткаров) нацелилась компания. Вдобавок, компания объявила об инвестициях в размере $900 млн на модернизацию сборочных линий в Куаутитлане (Мексика) и Мичигане (США) для производства электромобилей.

Итак, ответ на первый вопрос очень прост — это Tesla Model Y. Прямо во время презентации новинки Илоном Маском представители компании Ford опубликовали шуточный твит с фразой «Придержите коней» и изображением светящегося логотипа Мустанга, который будет использоваться в будущих электромобилях бренда.

Чуть позже в интервью CNBC глава американского подразделения компании Ford Джо Хинрикс прямо заявил, что к моменту выхода на рынок электрокроссовера Tesla Model Y (напомним, осень 2020 года) у потенциальных покупателей будет не менее привлекательная альтернатива в лице новинки от Ford. Вариант от Tesla будет предлагаться в ценовом диапазоне от $39 тыс. до $60 тыс., соответственно, электрокроссовер Ford также наверняка будет предлагаться по аналогичным ценам. Ранее озвучивалось, что данная модель будет переднеприводным кроссовером с запасом хода 500 км.

Компания Ford также объявила о масштабных инвестициях в свои фабрики в Флэт Рок (Мичиган, США) и Куаутитлане (Мексика). К 2023 году размер вложений должен составить порядка 900 млн, производственные линии будут модернизированы, вдобавок будет создано порядка 900 новых рабочих мест.

Первый полноценный электромобиль с рабочим названием Ford Mach E должен будет выйти с конвейеров в 2020 году, а уже через год компания собирается наладить производство автономных автомобилей. Ранее Ford официально подтвердил желание выпустить полностью электрическую версию своего культового пикапа Ford F-150. Вышеупомянутые проекты являются частью плана по электрификации продуктовой линейки, в рамках которой Ford запланировал инвестиции в размере $11 млрд для выпуска на рынок 16 новых моделей с электрическим приводом до 2022 года.

Напомним, что в середине января текущего года Volkswagen и Ford объявили о создании глобального альянса, в рамках которого будут совместно разрабатывать и производить коммерческие автомобили, электромобили и беспилотники.

Источник: Ford